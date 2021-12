Za slovo od koledarskega leta dvojna francoska biatlonska zmaga

Jacquelin je pred navdušeno domačo množico 20.000 navijačev tokrat našel pravo kombinacijo teka in streljanja. Kazenski krog si je privoščil le na tretjem postanku, kar je za zmanjšanje zaostanka izkoristil nadarjeni Avstrijec Felix Leitner, v ozadju pa je večja skupina tekmovalcev čakala na še eno napako Francoza.

Te niso dočakali, natančen je bil tudi Avstrijec, ki je edini na tekmi zadel vseh 20 tarč, vseeno pa so favorizirani tekmovalci začutili priložnost, da ujamejo vsaj Leitnerja. To je po Fillon Mailletu uspelo tudi Norvežanu Tarjeiju Boeju, zelo pa sta se mu približala tudi Norvežan Vetle Sjastad Christiansen in Nemec Johannes Kühn.

Jacquelin je danes dosegel svojo tretjo zmago v karieri in z njo prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala, kjer ima pred rojakom Fillon Mailletom dve točki naskoka, Christiansen na tretjem mestu zaostaja 24 točk.

Slovenci med najboljšimi 30 tekmovalci nismo imeli svojega predstavnika. Jakov Fak je sezono začel z zanj skromnimi dosežki, v Franciji mu je nastope nato preprečila bolezen. Kot najboljši med slovenskimi reprezentanti je v skupnem seštevku na 46. mestu.

Svetovni pokal se bo po novem letu nadaljeval s svetovnimi pokali v Obverhofu, Ruhpoldingu in Anterselvi. Slovence tik pred novim letom na Pokljuki čaka še državno prvenstvo.

Izidi, skupinski start (15 km): 1. Emilien Jacquelin (Fra) 35:54,8 (1)

2. Quentin Fillon Maillet (Fra) + 3,5 (2)

3. Tarjei Boe (Nor) 10,3 (1)

4. Felix Leitner (Avt) 15,6 (0)

5. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 16,4 (1)

6. Johannes Kühn (Nem) 17,7 (1)

7. Benedikt Doll (Nem) 21,7 (1)

8. Sivert Guttorm Bakken (Nor) 45,0 (1)

9. Sebastian Samuelsson (Šve) 47,8 (4)

10. Benjamin Weger (Švi) 48,4 (1)

... Svetovni pokal, skupno: 1. Emilien Jacquelin (Fra) 361

2. Quentin Fillon Maillet (Fra) 359

3. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 347

4. Sebastian Samuelsson (Šve) 344

5. Edvard Latipov (Rus) 336

6. Tarjei Boe (Nor) 320

7. Johannes Thingnes Boe (Nor) 310

8. Anton Smolski (Blr) 256

9. Sutla Holm Laegreid (Nor) 253

10. Simon Desthieux (Fra) 248

...

46. Jakov Fak (Slo) 40

58. Miha Dovžan (Slo) 15

68. Klemen Bauer (Slo) 6

