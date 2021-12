Dovžan pridobil kar 21 mest, zmaga pa strelsko brezhibnemu Francozu

Fillon Maillet, ki je sprint končal kot četrti, je blestel predvsem na strelišču, kjer so tekmeci počasi odpadali, in po tretjem postanku je prevzel vodstvo, ki ga je na zadnjem postanku potrdil z brezhibnim ekspresnim streljanjem.

Z osmo zmago v karieri se je 29-letni Francoz začasno prebil tudi na prvo mesto v skupnem seštevku pokala.

Njegov edini resen tekmec v drugem delu je bil Rus Edvard Latipov, ki pa je na prvem postanku stoje zgrešil še drugi strel. Na koncu se je Rus za drugo mesto boril z danes brezhibnim strelcem Norvežanom Vetlejem Sjastadom Christiansnom, ta je bil po sprintu osmi, v fotofinišu pa je bil uspešnejši Rus.

Incredible battle for second place but once again Eduard Latypov shows what he's made of - beating Christiansen by the smallest of margins! 😱



Watch all competitions in @BiathlonALGB on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/s4Kscnof5g — BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 18, 2021

Edini Slovenec na tekmi je bil Miha Dovžan, ki je krepko popravil vtis s sprinta in pred 20.000-glavo množico navijačev pridobil 21 mest ter osvojil štiri nove točke svetovnega pokala.

Brez "biatlonskega strela" bi bil še boljši

"Z današnjim nastopom sem zelo zadovoljen. Škoda zadnjega biatlonskega strela, ker bi bil rezultat drugače še boljši. Vseeno sem napredoval za 20 mest in je to zelo dobra popotnica za naprej. V Oberhofu želim, da že sprint naredim bolje, da bom startal iz boljšega položaja, zasledovalno pa tako kot danes," je po novih osvojenih točkah svetovnega pokala povedal Dovžan.

Z njegovim nastopom je bil zadovoljen tudi trener Janez Marič: "Današnja zasledovalna tekma je prinesla nove točke. Miha Dovžan je streljal skoraj popolno, škoda tistega zadnjega strela, ampak mislim, da moramo biti zadovoljni glede na izhodišče pred tekmo."

V koledarskem letu biatlonce v nedeljo v Le Grand Bornandu čakata le še tekmi s skupinskim startom, kjer pa Slovencev ne bo. Tik pred novim letom pa bo na Pokljuki še državno prvenstvo.

Izidi, zasledovanje (12,5 km): 1. Quentin Fillon Maillet (Fra) 30:58,3 (0)

2. Edvard Latipov (Rus) + 16,1 (2)

3. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 16,2 (0)

4. Anton Smolski (Blr) 32,8 (1)

5. Johannes Thingnes Boe (Nor) 43,3 (3)

6. Sturla Hom Laegreid (Nor) 52,9 (1)

7. Tarjei Boe (Nor) 1:09,8 (1)

8. Said Karimula Halili (Rus) 1:18,6 (0)

9. Emilien Jycquelin (Fra) 1:24,2 (5)

10. Erik Lesser (Nem) 1:27,6 (1)

...

37. Miha Dovžan (Slo) 3:39,0 (1) Vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Quentin Fillon Maillet (Fra) 315 točk

2. Sebastian Samuelsson (Šve) 312

3. Emilien Jacquelin (Fra) 311

4. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 307

5. Edvard Latipov (Rus) 307

6. Johannes Thingnes Boe (Nor) 289

7. Tarjei Boe (Nor) 272

8. Sutla Holm Laegreid (Nor) 233

9. Simon Desthieux (Fra) 232

10. Anton Smolski (Blr) 226

...

46. Jakov Fak (Slo) 40

58. Miha Dovžan (Slo) 15

68. Klemen Bauer (Slo) 6

Preberite še: