Mlada Švedinja pred goro navijačev do svoje prve zmage

22-letna švedska biatlonka Elvira Öberg je na zasledovalni tekmi v francoskem Le Grand Bornandu prišla do premierne zmage v svetovnem pokalu. Francozinjo Julio Simon je prehitela za 4,1 sekunde in starejšo sestro Hanno za 11,6.

Prva favoritinja za zmago Norvežanka Marte Olsbu Roeiseland, ki je dobila četrtkov sprint, si je na uvodnih dveh streljanjih pristreljala tri kazenske kroge, česar v smučini ni uspela nadoknaditi, čeprav so kasneje grešile tudi tekmice.

V končnici so bile v boju za stopničke ob četverici omenjenih še Avstrijka Lisa Theresa Hauser, Francozinja Anais Bescond in Italijanka Lisa Vittozzi, ki so šle s četrtega streljanja od drugega do sedmega mesta, ločile pa so jih tri sekunde. A Simonova in starejša med sestrami Öberg sta imeli v zadnjem krogu največ moči.

Roeiselandova je za stopničkami zaostala 1,6 sekunde, še vedno pa vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala, kjer je zdaj druga Elvira Öberg.

Edina Slovenka Polona Klemenčič pred kar 20.000 gledalci ni uspela nadgraditi 38. mesta s sprinta, ko je prvič v sezoni osvojila točke svetovnega pokala. S skupno petimi kazenskimi krogi je bila 48.

Popoldan bo v Franciji še moško zasledovanje z Miho Dovžanom.

Izidi, zasledovalno (10 km): 1. Elvira Öberg (Šve) 29:27,0 (2)

2. Julia Simon (Fra) + 4,2 (1)

3. Hanna Öberg (Šve) 11,6 (2)

4. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 13,4 (3)

5. Lisa Vittozzi (Ita) 19,6 (1)

6. Anais Bescond (Fra) 30,7 (1)

7. Lisa Theresa Hauser (Avt) 40,5 (1)

8. Svetlana Mironova (Rus) 52,0 (1)

9. Anfisa Rescova (Rus) 52,4 (3)

10. Dorothea Wierer (Ita) 55,1 (2)

...

48. Polona Klemenčič (Slo) 4:20,7 (5) Vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 379 točk

2. Elvira Őberg (Šve) 327

3. Dzinara Alimbiekava (Blr) 305

4. Hana Sola (Blr 291

5. Lisa Theresa Hauser (Avt) 289

6. Hanna Őberg (Šve) 287

7. Anais Bescond (Fra) 250

8. Denise Herrmann (Nem) 224

9. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 209

10. Anais Chevalier Bouchet (Fra) 202

...

77. Polona Klemenčič (Slo) 3

