Johannes Thingnes Boe do prve zmage v sezoni, na zasledovanje Dovžan

Slovenski izkupiček je bil izredno slab. Nihče od reprezentantov se ni uvrstil v prvo polovico nastopajočih, še najboljši pa je bil Miha Dovžan, ki je po dveh kazenskih krogih zasedel 58. mesto in se prebil vsaj na sobotno zasledovanje.

Mladi Lovro Planko je zgrešil tri strele in bil 76. Alex Cisar je s streliščem opravil stoodstotno, a v smučini ni dorasel tekmecem, končal pa je na 83. mestu. Še slabši je bil po kar štirih napakah na strelišču Klemen Bauer, ki je tekmo končal kot 90. Jakov Fak je nastop tik pred tekmo zaradi prehlada odpovedal.

Slovenci pred 9000 gledalci z bojem za najvišja mesta na 10-kilometrskem sprintu niso imeli nič. Še najbližje presenečenju je bil tokrat Rus Edvard Latipov, ki je za Boejem zaostal 7,2 sekunde, prvič v karieri pa se je na zmagovalni oder prebil Norvežan Filip Fjeld Andersen, ko je za slavnim rojakom zaostal 18,2 sekunde.

Johannes Thingnes Boe gets his first victory of the season in the @BiathlonALGB Men Sprint🔥



🥇 Johannes T. Boe @NSSF_Biathlon

🥈 Eduard Latypov @russianbiathlon

🥉 @Filip_andersen @NSSF_Biathlon



