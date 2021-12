Olsbu Roeiselandova do 12. zmage, Polona Klemenčič do prvih točk

To je bil najboljši rezultat slovenskih biatlonk na tekmah svetovnega pokala v tej sezoni in prve točke. Pred tem je bila najvišje na 51. mestu na zasledovanju v Hochfilznu v Avstriji prav Polona Klemenčič. V cilju je 24-letnica danes z enim kazenskim krogom za zmagovalko zaostala 1:22,9 minute in z dobrim tekom v zadnjem krogu prišla do treh točk v svetovnem pokalu.

Druga slovenska predstavnica Nika Vindišar je bila na strelišču brezhibna, v teku pa prepočasna, da bi se uvrstila na sobotno zasledovanje. Z zaostankom 2:09,2 minute je končala na 65. mestu.

V boju za zmago je odločil hitrejši tek Olsbu Roeiselandove, ki je tako kot Bescondova strelski del preizkušnje opravila brez napak. Öbergova, sicer precej hitrejša od obeh v smučini, je zgrešila dva strela, a se vseeno povzpela do najnižje stopničke na odru za zmagovalce.

Za Norvežanko, sicer že enajstkratno svetovno prvakinjo, je bila to 12. zmaga v svetovnem pokalu in tretja letos. Skupno je na stopničkah stala na 24 tekmah, vključno s štafetami pa na 52.

"Upam, da se bo to tudi nadaljevalo na naslednjih tekmah"

"Jaz sem z današnjo tekmo zelo zadovoljna, sploh glede na zadnje dni, ko sem se malo slabše počutila. Nisem točno vedela, kaj lahko pričakujem v teku, a ko sem startala, sem videla, da lahko tečem in držim tudi tiste boljše tekmovalke. Na strelišču je pač en strel šel na rob, ampak sem zelo vesela prvih točk in upam, da se bo to tudi nadaljevalo na naslednjih tekmah," je bila prvih točk v sezoni vesela Klemenčičeva.

Tudi trenerka slovenske ženske reprezentance Andreja Mali je imel danes nekaj več razlogov za zadovoljstvo: "Čestitke Poloni za prve točke v sezoni. Res dober nastop in lepo streljanje. Odlična borba v zadnjem krogu, kar ji je danes prineslo točke. Škoda za Niko, njej pa manjka malo te borbe. Predvsem v zadnjem krogu, ko je šla iz strelišča takoj za Polono. Enostavno je treba 'borbati' do konca, ampak vseeno smo lahko zadovoljni s točkami."

Moški sprint bo v Annecyju na sporedu v petek (14.15), v soboto bosta zasledovalni preizkušnji, v nedeljo pa prvi tekmi s skupinskim startom v sezoni.

Izidi, ženski sprint 7,5 km: 1. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 20:22,0 (0)

2. Anais Bescond (Fra) + 15,4 (0)

3. Elvira Öberg (Šve) 16,1 (2)

4. Lisa Theresa Hauser (Avt) 24,9 (0)

5. Kristina Recova (Rus) 26,7 (1)

6. Dzinara Alimbekava (Blr) 34,7 (1)

7. Hana Sola (Bir) 37,8 (2)

8. Linn Persson (Šve) 39,9 (0)

9. Mari Eder (Fin) 41,7 (1)

10. Hanna Öberg (Šve) 42,4 (2)

...

38. Polona Klemenčič (Slo) 1:22,9 (1)

65. Nika Vindišar (Slo) 2:09,2 (0)

... Vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 336 točk

2. Dzinara Alimbiekava (Blr) 275

3. Hana Sola (Blr 274

4. Elvira Őberg (Šve) 267

5. Lisa Theresa Hauser (Avt) 253

6. Hanna Őberg (Šve) 239

7. Denise Herrmann (Nem) 221

8. Anais Bescond (Fra) 212

9. Markta Davidova (Češ) 193

10. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 185

...

72. Polona Klemenčič (Slo) 3

