Roeiselandovi zasledovanje, Klemenčičeva 51.

Belorusinja Sola je imela na polovici tekme že več kot minuto naskoka pred Roeiselandovo in vse je kazalo, da je tekma odločena. Na tretjem strelskem postanku pa je morala dvakrat v kazenski krog, Norvežanka pa le enkrat in v ozadju sta Roeiselandova in Belorusinja Dzinara Alimbekava zaslutili priložnost.

Ko je na zadnjem strelskem postanku Sola morala še enkrat v kazenski krog, je to izkoristila Norvežanka in jo v zadnjem krogu prehitela. Zgrešila je tudi Alimbekava, kar je znala kaznovati Švedinja Öbergova in s 17. mesta po sprintu kljub zgrešenemu strelu pritekla do tretjega v zasledovanju.

Edina Slovenka na tekmi Polona Klemenčič je tekmo dobro odprla s strelsko ničlo in napredovala do 45. mesta, ko pa je v nadaljevanju morala trikrat v kazenski krog, so se ji še enkrat več izmuznile prve točke v sezoni.

Roeiselandova je z zmago še povečala vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala, druga je zdaj Sola, na tretje pa je zdrsnila Alimbekava.

Prihodnji teden biatlonsko karavano čakajo tekme v Franciji.

