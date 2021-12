Norvežanom še druga štafeta, Slovenci izpolnili olimpijsko normo

Norvežani so pričakovano zmagovalci štafetne preizkušnje biatloncev. Po Östersundu so zmagali tudi v Hochfilznu. Znova kot v Östersundu pred Francijo in Rusijo. Med 27 ekipami je bila tudi Slovenija. Slovenska postava Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer, Rok Tršan je končala na osmem mestu.

Za Norveško so nastopili Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe in Vetle Sjastad Christiansen.

Francija je na drugem mestu zaostala 21,2 sekunde, Rusija na tretjem mestu pa 47,3 sekunde, kljub enemu kazenskemu krogu.

Kot prvi Slovenec se je v smučino podal Dovžan, ki je bil tretji tako po prvem kot drugem streljanju, skupaj je imel samo eno popravo, nato pa je Faku predal kot četrti. Najboljši slovenski biatlonec je bil po streljanju stoje drugi, nato pa je vse do konca svoje predaje zadržal četrto mesto.

"Tekmo smo končali na osmem mestu, kar je za nas v redu. Vseeno pa si vedno prizadevamo, da bi bili med najboljšimi šestimi. Če ne bi imeli kazenskega kroga, bi bili temu cilju bližje. Sam sem naredil dve napaki stoje. Napaki sem sicer popravil, a bi od sebe pričakoval, da jih ne naredim. Prva dva kroga sem tekel solidno, v zadnjem sem nekaj izgubil proti tekmecem, a v trenutnem stanju je bilo to še kar v redu," je po nastopu povedal Fak.

Bauer s štirimi popravami strelsko ni bil najbolj zanesljiv in je moral v kazenski krog. Foto: Guliverimage

Tretji Slovenec v smučini je bil Bauer, ki s štirimi popravami strelsko ni bil najbolj zanesljiv in je moral v kazenski krog. Bauer je zdrsnil na šesto mesto. Po prvem streljanju leže z eno popravo je napredoval na tretje mesto. Streljanje stoje mu ne leži, popravljal je trikrat in vseeno pustil eno tarčo nepokrito.

"Malce mešani občutki kar se tiče uvrstitve in nastopa. Izhodišče je bilo super. Miha in Jakov sta opravila res zelo dobro in predala na dobri poziciji. To sem želel čim bolje izkoristiti, saj je velik užitek nastopati spredaj. Štartal sem zelo odločno, tudi stoje sem hotel streljati sproščeno. Mogoče pa sem malce preveč tvegal, moral bi se umiriti. Sledil je kazenski krog, kar je pripeljalo do izgube dveh mest in časa. Kljub vsemu uvrstitev ni slaba in je izpolnjena olimpijska norma. Smo pa še enkrat več videli, da če se vse poklopi, smo lahko povsem ob boku vsem velesilam.

Zadnji Slovenec v smučini je bil Tršan z misijo, da zadrži mesto Slovenije med deseterico. S hitrim in popolnim streljanjem leže je Tršan zadržal šesto mesto, na zadnjem strelskem postanku je popravljal enkrat, nekoliko slabši tek pa je prinesel končno osmo pozicijo. Slovenci so bili na Švedskem 15. v štafeti.

"Današnja štafeta se je končala po naših željah, čeprav ni bilo vse idealno. Vseeno veliko bolje kot v Östersundu. S tem moramo biti zadovoljni. Že Miha Dovžan je dobro odprl predajo, Jakov je obdržal stik. Škoda pri Klemenu, da je moral v kazenski krog. Drugače mislim, da bi lahko kotirali do šestega mesta. Rok Tršan je na koncu oddelal zelo dobro in na koncu mislim, da moramo biti zadovoljni," pa je imel prvič v sezoni prave razloge za optimizem tudi novi slovenski selektor Janez Marič.

Izidi:

moška štafeta, 4x7,5 km:

1. Norveška 1:14:34,8 (0+5)

(Sturla Holm Laegreid, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö, Vetle Sjaastad Christiansen)

2. Francija + 21,2 (0+8)

(Fabien Claude, Simon Desthieux, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet)

3. Rusija + 47,3 (1+9)

(Vasilij Tomšin, Danil Serohvostov, Aleksander Loginov, Eduard Latipov) .

4. Nemčija 1:00,0 (0+10)

5. Švedska 1:30,2 (0+7)

6. Belorusija 2:09,5 (0+8)

7. Ukrajina 2:32,5 (0+8)

8. Slovenija 2:37,6 (1+8)

(Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer, Rok Tršan)