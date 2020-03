Za konec sezone v hitrih disciplinah še štirje slovenski nastopi

Klemen Kosi ima štartno številko 21, Martin Čater 24, Boštjan Kline 30 in Miha Hrobat 40. Tekma se bo začela ob 10.30.

V superveleslalomskem seštevku svetovnega pokala vodi Švicar Mauro Caviezel (365 točk), pred Avstrijcem Vincentom Kriechmayrjem (362 točk) in Norvežanom Aleksandrom Aamodtom Kildejem, ki je novi vodilni v skupnem seštevku sezone. Miha Hrobat (27 točk, 30. mesto), Boštjan Kline in Klemen Kosi (23 točk, 33. mesto) in Martin Čater (21 točk, 35. mesto) pa so v tej zimi poskrbeli za slovenske superveleslalomske točke v moški konkurenci.

"V superveleslalomu so naša startna izhodišča boljša, enako velja za pričakovanja. Cilj je, da so vsi štirje, tako kot v Hinterstoderju, med dobitniki točk," pričakuje trener Grega Koštomaj. Opozoril je tudi, da vremenska napoved za današnji super G ni najboljša. Vremenarji danes v Kvitfjellu pričakujejo sneženje in močan veter.

Zadnji tekmi sezone bosta veleslalom in slalom v Kranjski Gori, kjer bo 14. in 15. marca že 59. tekmovanje za pokal Vitranc. Ženska sezona se bo sklenila s paralelnim slalomom, veleslalomom in slalomom v Areju na Švedskem.

Kvitfjell, superveleslalom, štartna lista:

