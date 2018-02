Norvežanu olimpijska generalka, Stoch obogatil denarnico, Dežman najboljši Slovenec

Willingen, posamična tekma, nedelja

Zmagovalec zadnje tekme smučarskih skakalcev za svetovni pokal pred olimpijskimi igrami je Norvež Johann Andre Forfang. Na zmagovalnem odru mu družbo delata Poljaka Kamil Stoch in Piotr Zyla. Do točk je v finalu, v katerem je močno snežilo, skočilo pet Slovencev. Najvišje je končal Nejc Dežman, ki je bil deveti. Zmagovalec Willingen five (vseh petih skokov: petkovega kvalifikacijskega, dveh sobotnih in dveh nedeljskih) je Stoch, ki je prejel dodatnih 25 tisoč evrov denarne nagrade.

Norvežan Forfang je vodil že po prvi seriji, v kateri je bil s 147,5 metra dolgim skokom najdaljši. Tudi v finalu, v katerem je vse močneje snežilo, pihal pa je tudi vzgornik, ki je spreminjal svojo moč, je poletel daleč in s 144,5 metra dolgim skokom zadržal vodstvo. To je njegova druga zmaga v karieri svetovnega pokala.

Stochu skupna zmaga Willingena in prevzem vodstva

Kamil Stoch je z drugim mestom prevzel vodstvo v skupnem seštevku in osvojil Willingen five, ki mu je prinesel dodatnih 25 tisoč evrov.

Dve točki za njim je končal sobotni osmoljenec Kamil Stoch, ki je v finalu zadržal drugo mesto. Poljak je postal tudi premierni zmagovalec Willingen Five. Organizatorji so namreč po vzoru norveške turneje Air-raw za zmagovalca petih skokov v Willingenu pripravili dodatno denarno nagrado – 25 tisoč evrov. Stoch se je v svetovnem pokalu vrnil v rumeno majico, saj ga je tokrat polomil dozdajšnji vodilni Richard Freitag, ki je končal na 28. mestu. Nemec je imel v prvi seriji najslabše pogoje, v drugo, ko so dolgo čakali pred nastopom Jerneja Damjana, pa ga je s 118,5 metra polomil in še nazadoval za 11 mest.

Razlog za veselje je imel tudi Stochov rojak Piotr Zyla, ki je izkoristil razmere in s šestega mesta napredoval na tretje. Med deseterico sta bila še dva Poljaka David Kubacki (7) in Maciej Kot (8.).

Peterica Slovencev do točk

Točke je osvojilo pet Slovencev. Najvišje je tekmo končal Nejc Dežman. Petindvajsetletnik je bil po prvi seriji s skokom, dolgim 142,5 metra, četrti, za zmagovalnim odrom je zaostajal le 0,1 točke. V finalu je nekoliko zdrsel po lestvici in zasedel deveto mesto. Jernej Damjan je iz 18. napredoval na 14., Anže Semenič z 10. nazadoval na 15., preskoka sta uspela Tilnu Bartolu – s 26. mesta je skočil na 17. – in Petru Prevcu, ki se je z 28. mesta prebil do 20.

Nejc Dežman je bil po prvi seriji blizu zmagovalnega odra, na koncu je končal kot deveti. Foto: Sportida Brez finala je podobno kot v soboto ostal Žiga Jelar, s 127 metri je končal na 32. mestu. Še pet metrov krajši je bil na 41. mestu Timi Zajc.



"Morda je bila zaradi sneženja tekma težka, a meni se ni zdelo tako, dobro je bilo skakati v teh pogojih. Prvi skok je bil res eden od boljših, v drugi seriji pa sem to želel le ponoviti. Ni mi uspelo v polni meri, a vseeno je bil tudi drugi skok danes precej boljši kot včerajšnji finalni. Sem zelo vesel, da sem končal med prvo deseterico. V premoru med serijama sem poskušal čim bolj odmisliti trenutno uvrstitev. Če se s tem obremenjuješ in o tem preveč razmišljaš, se hitro prikrade kakšna napaka. Družili smo se s fanti, se zabavali, ko pa sem v kabini ostal sam, sem misli o uvrstitvi poskušal čim bolj potlačiti. Nisem se kaj veliko ukvarjal s tem, da sem bil po prvi seriji četrti," je po devetem mestu dejal Dežman, ki se odpravlja na tekme celinskega pokala.

V ponedeljek proti OI

To je bila zadnja tekma smučarskih skakalcev pred olimpijskimi igrami. Slovenci v postavi Damjan, Peter Prevc, Semenič, Zajc in Bartol se proti Pjongčangu odpravljajo v ponedeljek. V Južni Koreji tekmovalce čakata dve posamični in ekipna tekma. Kvalifikacije za uvodni obračun bodo že v četrtek.

Mladinci na mešani ekipni tekmi peti Zadnja tekma mladinskega svetovnega prvenstva v švicarskem Kanderstegu je prinesla tekmo mešanih ekip, na kateri je Slovenija zasedla 5. mesto. Naša ekipa je po dveh skakalnih zlatih medaljah tokrat nastopila brez olimpijk Nike Križnar in Eme Klinec, priložnost pa so tako dobili Jerneja Brecl in Katra Komar ter Domen Prevc in Žak Mogel. Po prvi seriji je naša mešana četverica zasedala 4. mesto s skupno 417,1 točke, potem ko je Komarjeva skočila 82 metrov, Prevc 95 metrov, Breclova 97 metrov in Mogel 91 metrov. Pred peto Avstrijo so naši imeli 0,9 točke prednosti, za tretjo Francijo pa so zaostajali 1,9 točke. V finalni seriji je Komarjeva pristala pri 84 metrih, Prevc pri 97,5 metra, Breclova pri 95 metrih, slabši skok Mogela, ki je meril 86,5 metra, pa je odnesel sanje o še eni medalji. Na koncu so naši končali na petem mestu s skupno 750 točkami. Novo zlato za Norveško, srebro za Nemčijo in bron za Avstrijo, ki je zbrala 775,8 točke.