Olimpijska podprvakinja na prisilni počitek

Wendy Holdener, švicarska alpska smučarka, dvakratna svetovna prvakinja v kombinaciji in olimpijska podprvakinja v slalomu, je konec prejšnjega tedna padla na treningu slaloma v Saas Feeju in se poškodovala. Natančne preiskave so pokazale zlom desne fibule, zato nekaj časa ne bo smela na smuči, poroča spletna stran Mednarodne smučarske zveze.