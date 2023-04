Zmagovalec sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih Halvor Egner Granerud se je po koncu tekmovalnega obdobja srečal tudi z vprašanjem o morebitni vrnitvi ruskih in beloruskih športnikov na tekmovališča pod nevtralno zastavo. Kot pravi, se mu to ne zdi primerna ideja, še več, pripravljen je celo razmišljati o bojkotu, če bi se to res zgodilo. Tudi nekdaj odlični skakalec Adam Malysz ne podpira ideje Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Mednarodni olimpijski komite (MOK) je konec marca podprl vrnitev ruskih in beloruskih športnikov na mednarodna tekmovanja v individualnih športih in mednarodnim športnim zvezam predlagal, da tekmovanja spet odprejo za športnike iz omenjenih držav.

Foto: Reuters Vrnitev predpostavlja, da bi ruski športniki nastopali pod nevtralno zastavo, brez nacionalnih simbolov, vrnitev pa bi bila onemogočena tistim, ki so podprli rusko vojsko v Ukrajini ali so povezani z vojsko in drugimi varnostnimi organi. Za Ruse in Beloruse ostajajo še naprej zaprta moštvena tekmovanja.

Predlog MOK-a je dvignil veliko prahu na različnih straneh. Rusi so tekmovanje na mednarodnih odrih pod nevtralno zastavo označili za diskriminatorno, velik del preostalih pa se ne strinja z vrnitvijo, dokler agresija v Ukrajini še traja.

Z vprašanjem, kako gleda na predlog MOK, so Poljaki po koncu sezone smučarskih skokov, soočili zmagovalca skupnega seštevka zadnje zime Halvorja Egnerja Graneruda.

"Mislim, da bi bila vrnitev ruskih in beloruskih športnikov na mednarodna tekmovanja slaba. Mnogi od njih so člani centralnih vojaških športnih klubov. Če kandidirajo za vrnitev, je treba resno razmisliti o bojkotu," je 26-letnik dejal za sportsinwinter.pl.

Adam Malysz se ne strinja s predlogom Mednarodnega olimpijskega komiteja. Foto: Sportida

Malysz si ne predstavlja vrnitve

Na podobno vprašanje o predlogu MOK-a se je odzval tudi predsednik Poljske smučarske zveze Adam Malysz. "Ne glede na to, ali nastopajo pod nevtralno zastavo ali ne, so še vedno Rusi in Belorusi. Posmehujejo se nam. Ne znam si predstavljati, da bi kdo od njih prišel tekmovat na Poljsko. MOK bi moral pri tem razmišljati tudi z vidika varnosti obiskovalcev. Vem, da nekateri ruski in beloruski športniki ne podpirajo tamkajšnje politike in da so daleč od Putinovega razmišljanja, a ruske agresije zaradi strahu ne bodo obsodili," je nekdanji odlični skakalec o pereči temi razmišljal v pogovoru za WP SportoweFakty.

Pertile: Odvisno od dogajanja v Ukrajini

Ali se bodo Rusi v kratkem lahko vrnili na tekme smučarskih skokov, še ni jasno. Direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile je ob koncu sezone dejal le: "Vse je odvisno od tega, kako se bo odvijala vojna v Ukrajini. Vsi upamo, da se bo čim prej končala in se bomo vrnili v svet, ki temelji na miru."