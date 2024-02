Vonnova je poskrbela za razburjenje in bila prisiljena izbrisati zapis #video

Vonn forced to delete her initial tweet after receiving hate for claiming that “Federer is the GOAT no matter what numbers say”.



Nekdanja ameriška smučarka je na družbenih omrežjih zapisala, da je Roger Federer najboljši teniški igralec vseh časov. Očitno se Vonnova ni zavedala posledic tega zapisa. Ta je zmotil marsikaterega navijača Novaka Đokovića. Vonnova je zapisala, da je zanjo Roger najboljši teniški igralec vseh časov ne glede na to, kaj pravijo številke.

Roger Federer je v tenisu pustil velik pečat. Foto: Reuters

Statistika zanjo ni pomembna

Eden od navijačev Srba ji je odgovoril: "Vidva sta legendi športa in junaka sodobnega sveta. Edina, ki sta najboljša (GOAT), sta Novak Đoković in Mikaela Shiffrin." Danes 39-letna Vonnova mu je odgovorila, da ima do Đokovića in Shiffrinove spoštovanje, vendar ona najboljših športnikov ne ocenjuje samo glede na statistiko. "Roger bo vedno moj GOAT," je odgovorila.

Lindsey Vonn je svoj zapis na platformi X umaknila in pozneje na Instagramu pojasnila, zakaj Federerja ocenjuje kot največjega vseh časov.

"Končno sem smučala z mojim prijateljem Rogerjem Federerjem. Potrebujem nekaj časa, da bom spoznala, koliko mi to pomeni. Rogerja Federerja občudujem kot športnika, dobrodelnika in neverjetnega športnika. Ponavadi nas ljudje, ki jih občudujemo, na nek način razočarajo, vendar ne Roger. Je pravi športnik. Rog je utelešenje pravega športnika in šampion v vseh pomenih besede. Tako dolgo sva se dogovarjala, da bova skupaj smučala, da nisem bila prepričana, da se bo to zgodilo … Rog, hvala za ta spomin. Ti in tvoja družina sta edinstveni in ne glede na to, kaj pravi statistika, si zame vedno najboljši vseh časov (GOAT), ne gre namreč za statistiko, ampak za vpliv, ki si ga imel name. In jaz sem samo ena izmed milijonov."

"Zame je najboljši"

Po kritikah, ko je izbrisala zapis, se je Vonnova oglasila in pojasnila, da je bila njena objava namenjena prijateljstvu s Federerjem in ne njegovemu primerjanju z ostalimi športniki. "Moja objava ni bila primerjava, ampak poklon mojemu prijatelju, ki je močno vplival na moje življenje. Vsi ponorijo, ko se uporabi izraz 'najboljši vseh časov', ampak Roger je zame prav to. Zame je najboljši."

