Kje so meje, koliko so jim ponudili, da pridejo?

🇸🇦 announce that they will receive a ‘6 Kings Slam’ event in Riyadh with Djokovic, Nadal, Alcaraz, Sinner Medvedev and Rune in October. In the middle of the ATP season.



Format and specific dates to be announced later… pic.twitter.com/OlaGndw27K — José Morgado (@josemorgado) February 5, 2024

Vsi najboljši pridejo

Najboljših šest igralcev se bo oktobra pomerilo v tako imenovanem 6 Kings Slam. Po dveh zelo uspešnih ekshibicijskih dvobojih leta 2023 se bo teniška ekshibicija tudi v letu 2024 vrnila v Savdsko Arabijo. A tokrat v bistveno zanimivejši obliki, saj se bodo tam zbrali trenutno najboljši teniški igralci.

Na poseben turnir bodo prišli Novak Đoković, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedjev in Jannik Sinner, trenutno najboljši štirje na svetovni lestvici. Pridružila se jim bosta še Rafael Nadal, 22-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, in Holger Rune, eden najperspektivnejših teniških igralcev na turneji.

Govori se o ogromnih vsotah Čeprav podrobnosti turnirja še niso znane, nekateri viri pravijo, da bodo denarne nagrade ogromne. Zmagovalec bi lahko prejel šest milijonov dolarjev, kar znaša okrog 5,6 milijona evrov. Za primerjavo lahko povemo, da je Jannik Sinner na letošnjem OP Avstralije za zmago prejel okrog dva milijona evrov.

Novak Đoković se že veseli. Foto: Reuters

Đoković se že veseli

Turnir bo oktobra v Riadu, glavnem mestu Savdske Arabije, kjer bodo ljubitelji tenisa spremljali vrhunski tenis. Navdušeni niso samo navijači, ampak tudi udeleženci tega turnirja. Spomnimo, da sta Novak Đoković in Carlos Alcaraz konec leta 2023 tam že igrala ekshibicijski dvoboj.

"Vesel sem, da se bom vrnil v Riad in igral pred vsemi svojimi savdskoarabskimi navijači," je povedal Novak Đoković. Prav tako se vrnitve veseli Španec Carlos Alcaraz, ki upa, da bo pokazal svojo najboljšo igro.

Rafael Nadal Foto: Guliverimage

Posebno vlogo na posebnem turnirju bo imel Rafael Nadal, saj je pred kratkim postal ambasador tamkajšnje teniške zveze, a bo prvič igral v Savdski Arabiji. Rafa je pred nedavnim obiskom povedal, da želi imeti del vloge širjenja tenisa po vsem svetu. Spoznal je, da tamkajšnji otroci gledajo v prihodnost in da so navdušeni nad športom. Majorčan jih želi spodbuditi, da v roke primejo teniške loparje in živijo zdravo življenje. "Potem ko so nekateri že igrali, sem zelo navdušen, da bom prvič igral v Riadu," je povedal Nadal.

Daniil Medvedjev Foto: Guliverimage

Še največ izkušenj ima Medvedjev

Daniil Medvedjev ima od vseh šestih igralcev še največ izkušenj z igranjem v Savdski Arabiji. Tam je igral na turnirjih leta 2019 in leta 2022. "Res se veselim, da se bom vrnil v Savdsko Arabijo. Od svojega prvega turnirja leta 2019 sem se večkrat vrnil in res se veselim, da bom del novega dogodka. Izjemno bo, da bodo najboljši igralci na enem mestu. Komaj čakam, da jih vse vidim," je povedal Rus. Turnirja se zelo veselita tudi Jannik Sinner in Holger Rune.

Craig Tiley, direktor OP Avstralije, se zaveda, da jih lahko savdski denar ogrozi. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Jutri se lahko nekdo pojavi z denarjem

Pred časom je odkrito o tem spregovoril Craig Tiley, direktor OP Avstralije. Ta obljublja, da bodo dalje vlagali v OP Avstralije, saj se zaveda, da danes ni nič samoumevno in da se lahko počutijo ogrožene.

"Naj vam povem, zakaj je to grožnja. Kdorkoli se lahko jutri odloči, da ima dogodek s sto milijoni denarnega sklada, pripelje 32 najboljših igralcev in vsi bodo zaslužili dva milijona dolarjev. To je grožnja. Ljudje so tega sposobni in nihče jim ne more preprečiti, da bi to naredili januarja," je za AAP povedal Tiley, ki napoveduje, da bodo tudi v prihodnje vlagali v turnir in se širili.

