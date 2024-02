Prej ali slej se je moralo zgoditi

Goran Ivanišević in Novak Đoković že nekaj let zelo uspešno sodelujeta.

Novak Đoković se je na letošnjem OP Avstralije poslovil v polfinalu, kar je bilo za marsikaterega ljubitelja tenisa veliko presenečenje, saj je na OP Avstralije izgubil šele prvič po letu 2018. Zanj je bil usoden Italijan Jannik Sinner, poznejši zmagovalec prvega letošnjega turnirja za grand slam. Kako je poraz sprejel Đokovićev trener Goran Ivanišević?

Nič tragičnega

"Prej ali slej je moral izgubiti, tega smo se vsi zavedali. Škoda je samo, da se je zgodilo na takšen način, a če proti Sinnerju nisi stoodstoten, nimaš kaj iskati. Tudi če si stoodstoten, lahko spet izgubiš. Novak na OP Avstralije ni bil pravi, že od prvega kroga. Ampak gremo naprej, to ni nič tragičnega," je za Jutarnji list povedal legendarni Hrvat.

Zdaj je jasno: Đoković je bil zdrav

V Melbournu smo večkrat videli, kako so Beograjčanu oskrbovali komolec, prav tako se je govorilo, da ima težave s prehladom. Splitčan je to vse odločno zanikal. "Komolec? Ne, nič ga ni motilo. Bil je zdrav, ampak enostavno ni šlo. To se lahko zgodi tudi njemu, tudi on je le iz mesa in krvi. Po drugi strani pa, če je moral proti nekomu izgubiti, potem mi je všeč, da je proti Sinnerju," je povedal Splitčan, ki ima zdaj kar nekaj prostega časa. "Mesec dni, ampak tako smo tudi načrtovali ne glede na to, kako bi se končalo na OP Avstralije. Indian Wells marca je naš naslednji turnir," je še povedal Ivanišević.

Zaslužil nekaj manj kot milijon evrov

Novak Đoković je v letošnji sezoni igral na le dveh turnirjih. V začetku januarja je za Srbijo igral v United Cupu, kjer je odigral tri dvoboje. Nato je igral še na OP Avstralije. Njegov letošnji izkupiček je sedem zmag in dva poraza. Na svoj račun je od turnirskih nagrad pospravil nekaj manj kot milijon dolarjev oziroma 888 tisoč evrov.

