Nori zaslužki: za eno objavo na Instagramu do 100 tisoč evrov

Družbena omrežja igrajo danes v poslu zelo veliko vlogo. Ta pa je odvisna tudi od tega, koliko ima nekdo sledilcev na svojem profilu. Prednjačijo predvsem slavne osebe, med katere sodijo tudi najboljši teniški igralci.

Jannik Sinner, zadnji zmagovalec OP Avstralije, je v zadnjih mesecih pridobil veliko sledilcev. Foto: Guliverimage

V zadnjem tednu se je cena zelo dvignila italijanskemu teniškemu igralcu Janniku Sinnerju, ki mu je od začetka letošnje sezone številka sledilcev zrasla za okrog 800 tisoč. Šele 22-letni teniški igralec ima na svojem Instagram profilu več kot dva milijona, natančneje 2,2 milijona sledilcev.

S tem se je močno povečala tudi njegova vrednost sponzorirane objave na Instagramu. Po izračunih KingCasinoBonus.uk in Social Blade lahko tretji igralec sveta za eno objavo zaračuna med 15 in 18 tisoč evrov.

Arina Sabalenka je z zadnjo zmago na OP Avstralije prav tako dobila veliko število novih sledilcev, potem ko je številka poskočila z 1,2 na 1,5 milijona. Druga igralka sveta lahko z eno objavo zasluži med 11 in 13 tisoč evrov.

Roger Federer je eden najbolj karizmatičnih teniških igralcev. Foto: Reuters

"Teniški zvezdniki nimajo vpliva samo na igrišču, ampak tudi preko družbenih omrežij. Z izkoriščanjem velikega števila sledilcev bodo lahko promovirali tenis po vsem svetu," je povedal Ionut Marin, glavni urednik KingCasinoBonus.uk.

Po omenjenih izračunih je med teniškimi igralci v prednosti Rafael Nadal, ki ima 20,9 milijona sledilcev. Sledijo mu Serena Williams (17,1 milijona), Novak Đoković (14,3 milijona), Sania Mirza (12,9 milijona), Roger Federer (12,1 milijona) in Carlos Alcaraz (4,5 milijona).

Izračuni:

Rafael Nadal – 20,9 milijona sledilcev na Instagramu – 82 do 99 tisoč evrov za 1 objavo in 1 story. S svojo objavo lahko doseže 2 milijona sledilcev, ustvari 2,5 milijona ogledov in 598 tisoč ogledov storyjev.

Serena Williams – 17,1 milijona sledilcev na Instagramu – 71 tisoč do 85 tisoč evrov za 1 objavo in 1 story. Z objavo lahko doseže 1,7 milijona sledilcev, ustvari 2,1 milijona ogledov in 515 tisoč ogledov stroyjev.

Novak Đoković – 14,3 milijona sledilcev na Instagramu – 62 tisoč do 74 tisoč evrov za 1 objavo in 1 story. Z objavo lahko doseže 1,5 milijona sledilcev, ustvari 1,8 milijona ogledov objav in 451,2 tisoč ogledov storyjev.

Sania Mirza – 12,9 milijona sledilcev na Instagramu – 57 tisoč do 68 tisoč evrov za 1 objavo in 1 story. Z objavo lahko doseže 1,4 milijona sledilcev, ustvari 1,7 milijona ogledov objav in 416,1 tisoč ogledov stroyjev.

Roger Federer – 12,1 milijona sledilcev na Instagramu – 54 tisoč do 65 tisoč evrov za 1 objavo in 1 story. Z objavo lahko doseže 1,3 milijona sledilcev, ustvari 1,6 milijona ogledov objav in 398 tisoč ogledov storyjev.

Carlos Alcaraz – 4,5 milijona sledilcev na Instagramu – 25 tisoč do 31 tisoč evrov za 1 objavo in 1 stroy. Z objavo lahko doseže 622,7 tisoč sledilcev, ustvaril 762 tisoč ogledov objav in 190 tisoč ogledov storyjev.

Vir: KingCasinoBonus.uk, Social Blade