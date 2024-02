Je bil Đoković res bolan?

Novak Đoković je v polfinalu OP Avstralije po štirih nizih izgubil proti Janniku Sinnerju, poznejšemu zmagovalcu prestižnega turnirja v deželi tam spodaj. Dejstvo je, da Đoković ni bil pravi in tudi njegova raven tenisa ni bila prava.

Eden najboljših igralcev vseh časov po porazu v polfinalu ni tarnal zaradi zdravstvenih težav, ampak je šele 22-letnemu Italijanu športno priznal poraz. Pozneje so srbski mediji oziroma srbski novinar Luka Nikolić zapisal, da naj bi se 36-letni Beograjčan v Melbournu boril z gripo.

Novak Đoković se že na začetku OP Avstralije ni počutil najbolje. Foto: Guliverimage

Ta je na družbenih omrežjih napisal, da je dan pred polfinalom dobil vročino in zato igral pod pričakovanji. Prav tako ni želel obiskati zdravnika, da ga ne bi novinarji nadlegovali. Je pa res, da je 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam že po prvem krogu z nekoliko hripavim glasom povedal, da ni v najboljšem stanju.

Information coming from Serbia is that Novak Djokovic had a severe flu against Jannik Sinner which explained the loss.



"He got a fever the night before the semi-final. Something similar to what Zverev had. He was sick for three weeks, and then he had a relapse. That's why he… pic.twitter.com/mJT3ao0mbv