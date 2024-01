Vedela je, da bo Sinnerju žal za stvar, ki sta jo skupaj počela #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sinner je s to zmago postal prvi Italijan, ki je zmagal na OP Avstralije, sicer pa se je s prvim naslovom v karieri pridružil rojakoma Nicoli Pietrangeliju (Roland Garros, 1959, 1960) in Adrianu Panatti (Roland Garros, 1976).

Marija Šarapova, nekdanja vrhunska teniška igralka, je bila ena najizvirnejših pri čestitki Janniku Sinnerju, ki je v nedeljo prvič osvojil teniško OP Avstralije. Pravzaprav se je pošalila na njegov račun in dejala, da je vedela, da mu bo enkrat žal za dejanja, ki sta jih skupaj počela.

Jannik Sinner, italijanski teniški igralec, ki je v nedeljo na OP Avstralije prvič osvojil turnir za grand slam, je že večkrat pokazal, da gre za izjemnega teniškega igralca. Prav gotovo pa ni tako dober pevec. To je svetovna javnost izvedela po zaslugi Marije Šarapove.

I knew that one day you’ll regret this 🤣🤣 Congrats Champ!! patience, poise & class 🏆👏 pic.twitter.com/GwnQ2B4Esm — Maria Sharapova (@MariaSharapova) January 28, 2024

"Vedela sem, da boš to enkrat obžaloval"

Rusinja je bila ena izmed mnogih, ki se je pridružila čestitkam šele 22-letnemu Italijanu, potem ko je v velikem finalu OP Avstralije po petih nizih premagal Daniila Medvedjeva. A njena čestitka je bila nekaj posebnega, saj je na družbenih omrežjih delila posnetek, na katerem s Sinnerjem pojeta praznične karaoke, na glavi pa imata jelenove rogove. Pela sta pesem "Rockin' Around the Christmas Tree".

"Vedela sem, da boš to enkrat obžaloval," je na družbenih omrežjih zapisala Šarapova, ena najbolj poznanih teniških igralk, in mu ob tem tudi čestitala za največji uspeh v karieri.

Jannik Sinner je pred časom povedal, da je vesel, da ja lahko osebno spoznal Marijo Šarapovo. Foto: Guliverimage

Spoznala sta se prek italijanskega trenerja

Petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam ga je prvič spoznala prek trenerja Riccarda Piattija, ki je Jannika Sinnerja treniral od njegovega 13. leta do začetka leta 2022. Piatti je bil tudi zadnji trener, s katerim je Šarapova sodelovala od leta 2019 in do leta 2020, ko se je odločila končati svojo športno kariero.

Marija Šarapova je skupno v karieri osvojila 36 turnirjev, od tega jih dobila pet za grand slam. Foto: Gulliver/Getty Images

Šarapova je lani v podkastu z Rennae Stubbs razkrila, da je Sinner zanjo eden najljubših mladih talentov in da vedno navija zanj. "Všeč mi je njegov skromen pristop do športa. Rada gledam mlajšo generacijo. V moški igri je posebna avra, kar je očitno. Imajo različne sloge igranja, različne osebnosti z različnih delov sveta. In lepo je videti, kako se te tekmovalnosti združujejo. Mislim, da je moški tenis v dobrem stanju."

Rusinja ga je navdušila s profesionalnostjo

Samo dobro o Šarapovi govori tudi italijanski zvezdnik, ki je danes 36-letno Rusinjo označil kot eno največjih teniških igralk. Predvsem je bil navdušen nad njenim značajem in profesionalnostjo. "Vesel sem, da sem jo lahko osebno spoznal. Res me je navdušila s profesionalnostjo. Njen tenis je bil izjemen, kar je pokazala tudi z rezultati. Imela je posebno miselnost," je leta 2022 Sinner povedal za Tennis Channel.

Šarapova pa še zdaleč ni bila edina, ki je Sinnerju čestitala za zadnji uspeh, a je bila ena najizvirnejših. Takoj po zmagi so mu med drugim čestitali Carlos Alcaraz, Novak Đoković, Petra Kvitova in tudi Iga Swiatek, trenutno prva igralka sveta.

