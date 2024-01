Bo italijanski mladenič po Đokoviću stresel še Rusa?

Oba igralca bosta v deželi tam spodaj lovila svojo prvo lovoriko. Predvsem Jannik Sinner bo napadal svojo prvo zmago na turnirjih za grand slam, medtem ko ima Danil Medvedjev že zmago iz OP ZDA leta 2021.

Njuni poti do velikega finala sta si bili zelo različni. Sinner je bil na poti do finala nedotakljiv, saj 22-letni Italijan vse do polfinala ni oddal niza. Edini niz je oddal Novaku Đokoviću, ki je Srbu v Avstraliji zadal prvi poraz po letu 2018 in s svojo dominantno igro presenetil marsikaterega ljubitelja tenisa, zagotovo pa srbske navijače.

Danil Medvedjev Foto: Guliverimage

Povsem drugačno zgodbo smo videli pri Medvedjevu, saj je bil ta dvakrat že tik pred porazom. V drugem krogu je zaostajal za Fincem Emilom Ruusuvuorijem, v polfinalu pa za Aleksandrom Zverevom. V obeh primerih je zaostajal že za dva niza, vendar se je obakrat vrnil in zmagal. Za tretjega nosilca turnirja je to že tretji finale v Melbournu, a tudi v tem finalu bo imel vse prej kot lahko nalogo.

Igralca sta se v zadnjih letih že dobro spoznala, potem ko sta odigrala devet medsebojnih dvobojev. Statistika je na strani pet let starejšega Rusa (6:3), a ob tem je treba poudariti, da je zadnje tri dvoboje dobil Jannik Sinner, ki ima podpro Cortina d'Ampezzo.

OP Avstralije, finale (M): Jannik Sinner (Ita, 4) - Danil Medvedjev (Rus, 3)

