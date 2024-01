Šest fantov se je odločilo, da bodo za teniškega igralca Jannika Sinnerja navijali v korenčkovem kostumu. Na teniških tribunah so postala prava senzacija. Njihovo opravo pa so z veseljem sprejeli tudi mnogi drugi navijači. Ste vedeli, zakaj so se odločili, da bodo za Sinnerja navijali v korenčkovem kostumu?

V Italiji vlada prava teniška evforija, potem ko je zadnji konec tedna na OP Avstralije zmagal Jannik Sinner. Ta je v nedeljskem finalu po izjemnem preobratu in po petih nizih premagal Danila Medvedjeva in se veselil svoje prve zmage na turnirjih za grand slam.

Pestro je bilo navijanje tudi v Italiji. Foto: Guliverimage

Prihajajo iz kraja, ki ima le štiri tisoč prebivalcev

Že nekaj časa nase opozarjajo fantje, ki so oblečeni v korenčkove kostume in navijajo izključno za trenutno četrtega igralca sveta. Imenujejo se Carota Boy in imajo na svojem Instagram profilu že več kot 100 tisoč sledilcev. Gre za skupino šestih fantov (Enrico Ponsi, Gianluca Bertorello, Alessandro Dedominici, Lorenzo Ferrato, Francesco Gaboardi in Alberto Mondino), ki so iz majhnega kraja blizu Torina. Kraj ima le štiri tisoč prebivalcev.

Zakaj so ga začeli spremljati v korenčkovem kostumu? Ideja se je porodila deloma zaradi Sinnerjeve barve las, deloma zato, ker je leta 2019 na turnirju na Dunaju jedel korenje, kar je za teniške igralce precej nenavadno. Ti se po navadi poslužujejo banan ali energijskih ploščic.

Foto: Guliverimage

Oranžna množica je bila štiri ure priklenjena na velik ekran

V zadnjem času so postali stalnica na vseh večjih turnirjih na svetu. In tudi na OP Avstralije, v Melbournu, niso manjkali. S svojimi posebnimi kostumi so postali eni najbolj prepoznavnih navijačev in še pred časom se je njihov teniški junak pošalil, da so popularnejši kot on.

Med finalnim dvobojem na OP Avstralije ni bilo pestro samo na tribunah Rod Laver Arena, ampak tudi v Italiji, ko so v eni zmed dvoran poskušali ustvariti oranžno Rod Laver Areno. Zbrala se je velika množica ljudi, ki je bila štiri ure priklenjena na velik ekran in huronsko navijala za Sinnerja. Bolj ali manj je med navijači prevladovala oranžna barva.

Foto: Guliverimage

Fantje se poznajo že od svojega šestega leta in so skupaj hodili v šolo. Pravijo, da je verjetno ravno to skrivnost njihovega uspeha. Vsi že dolga leta igrajo in spremljajo tenis. Svojega junaka so prvič videli igrati leta 2021 v Monte Carlu, v korenčkovem kostumu pa so ga začeli spremljati šele leta 2023.

Na idejo o takšnem kostumu je prišel Alessandro Dedominici, nad njo ostali fantje sprva niso bili najbolj navdušeni. A so vendarle kostume kupili za turnir v Rimu. Kot so povedali, so imeli veliko srečo, da je ravno tisti dan igral Sinnner, saj se, če bi igral dan prej ali pozneje, njihova zgodba verjetno ne bi tako razvila.

Prve kostume so kupili na spletu

V intervjuju za Vouge so jih vprašali, kje so dobili kostume. Povedali so, da so prve naročili prek spletne strani Amazon, kmalu za tem pa so zanje prosili podjetje blizu njihovega kraja, ki sicer izdeluje otroška oblačila. Na novih kostumih že imajo svoj logotip. Prav tako imajo svojo spletno stran, kjer si lahko najzvestejši navijači Sinnerja naročijo majico ali kapo. Sicer za zdaj ne dobivajo nobenega denarja, a so jih prepoznali sponzorji, ki jim omogočijo, da lahko potujejo na največja tekmovanja. Do zdaj so obiskali že vse štiri turnirje za grand slam.

Jannik Sinner po zmagi na OP Avstralije s svojo ekipo. Foto: Reuters

Danes so s Sinnerjem večkrat v stiku

Postali so tako prepoznavni, da so se s svojim junakom že nekajkrat srečali. Prvič na OP ZDA v New Yorku, zdaj pa so že redno v stiku, saj imajo na aplikaciji svojo skupino. Med turnirji ga pustijo pri miru, saj vedo, da je osredotočen na svoje dvoboje, zato mu pišejo samo kratka spodbudna sporočila.

