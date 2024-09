Vid Vrhovnik in Ema Volavšek državna prvaka

Po skakalnem delu preizkušnje na srednji napravi v Mislinji je med člani vodil Gašper Brecl s 86 metri pred Maticem Garbajsom s 83.5 metri in 22 sekundami zaostanka, tretji je bil Jošt Juvan z 82 metri in 39 sekundami zaostanka, sledila sta Vid Vrhovnik z enako daljavo in 43 sekundami zaostanka ter Erazem Stanonik s 83.5 metri in 44 sekundami zaostanka za vodilnim tekmovalcem.

Na 10 km progi, ki jo je dododbra zalival dež je s prvim časom teka na vrh prišel Vrhovnik, ki je na koncu imel več moči od Stanonika (SSK Norica Žiri), zaostal je 2 sekundi, Brecl (SSK Mislinja) se je moral zadovoljiti z bronom, saj je na progi izgubil več kot 50 sekund v primerjavi s končnim zmagovalcem. Juvan (SK Triglav Kranj) je bil četrti, Garbajs (SSK Ilirija) peti, šesto mesto je zasedel Urban Zajec (SK Triglav Kranj).

V ženski konkurenci šestih tekmovalk je že po skakalnem delu 38 sekund naskoka s 75.5 metri imela Ema Volavšek, druga je bila Silva Verbič z 72.5 metri, tretja pa Maša Likozar Brankovič z 69.5 metri, zaostajala je 49 sekund.

Na 5 km trasi je Volavšek tekmice ugnala za skoraj dve minuti, s prvim časom teka je zmagala s prednostjo 1:49 minute pred Verbič (SK Triglav Kranj), bron si je pritekla Teja Pavec (SK Triglav Kranj), četrta po skokih, na koncu pa 2:13 minuti za zmagovalko. Mlada Likozar Brankovič je za medaljo zaostala 25 sekund, slabi dve minuti je zaostala Manca Kobentar (ND Rateče-Planica) na petem mestu, še več pa Brina Sušnik (SK Triglav Kranj) na šestem mestu.