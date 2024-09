Ema Volavšek poletno sezono sklenila z drugima mestoma

Slovenska nordijska kombinatorka Ema Volavšek je zadnjo tekmo poletne sezone za veliko nagrado v francoskem Chaux-Neuvu sklenila na drugem mestu. S tem je tudi skupni seštevek končala na drugem mestu za zmagovalko Nemko Jenny Nowak. Med deseterico so se uvrstile še tri Slovenke, je v sporočilu za javnost zapisala Smučarska zveza Slovenije (SZS).

Deževen finalni dan poletne velike nagrade je odplaknil tekmo kombinatorcev, na tekmi kombinatork pa so slovenske tekmovalke zasedle štiri mesta med najboljšo deseterico.

Emi Volavšek je le malo zmanjkalo do zmage, med deseterico so končale še Tia Malovrh na šestem, Silva Verbič na osmem in Teja Pavec na desetem mestu.

Kombinatorke so se danes merile na kompaktni tekmi s skokom in šestimi kilometri na progi. Po skakalnem delu ženske preizkušnje je vodila izkušena Nemka Svenja Würth, ki je na koncu ostala brez stopničk. Do zmage je prišla njena rojakinja Nathalie Armbruster, ki si je po skokih delila četrto mesto s Tio Malovrh. Volavšek je bila po prvem delu šele osma.

V teku je hitro priključila najboljšim in na koncu za las zaostala za Armbruster, s tretjim mestom pa je 30 točk prednosti pred Volavšek v skupnem seštevku ohranila Nowak. Tretja je bila skupno Armbruster.

Od preostalih Slovenk je bila Teja Pavec sedma, Silva Verbič 15. in Tia Malovrh mesto za njo.

Tekmo kombinatorcev so organizatorji v Franciji izpeljali le polovično. Tekaški del so najprej prestavili, nato pa zaradi hudega deževja dokončno odpovedali.

V seštevku kombinatorcev je bil prvi Nemec Johannes Rydzek, Vid Vrhovnik je zasedel 18. mesto, Gašper Brecl je bil 33., Jošt Juvan je končal na 51. mestu, Erazem Stanonik pa na 57. mestu.

"Lahko smo kar zadovoljni s potekom letošnje poletne velike nagrade. Dosegli smo zgodovinsko zmago z mešano ekipo, ki so jo bili veseli tako tuji trenerji kot mednarodna zveza Fis, najbolj pa seveda mi. Ema je posamezno tekmovala zelo dobro, ni bila ravno v rumeni majici, a še vedno odlična druga," je poletno sezono za SZS pospremil glavni trener Primož Triplat.