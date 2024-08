Ema Volavšek spet izvrstna

Po dolgih letih se je kombinatorska poletna velika nagrada vrnila v Francijo, s tekmovanjem pa so tradicionalno prve začele kombinatorke. Po skakalnem delu je bila znova najboljša Nemka Svenja Würth s 107.5 metri, le sekundo je zaostajala rojakinja Jenny Nowak, 17 sekund Finka Minja Korhonen, 29 sekund Ema Volavšek na 4. mestu, Tia Malovrh 44 sekund na 7., Teja Pavec minuto na 11. mestu in Silva Verbič 2 minuti na 15. mestu v konkurenci 19 tekmovalk.

Tekaški del je tokrat vseboval 2 kroga v dolžini 2 kilometrov. Po prvem je bila Ema Volavšek na 4. mestu, skupaj s Korhonen, ki je bila tretja, spredaj je že 17 sekund prednosti imela Nowak pred Wuerth. V cilju je bila zanesljivo prva Nowak, na drugo mesto pa se je prebila Volavšek z 20,5 sekundami zaostanka, Korhonen je ostala tretja s 26,6 sekundami zaostanka, Wuerth je padla na četrto mesto. Rezultat kariere sta postavili Malovrh, ki je zadržala sedmo mesto s končnim zaostankom minute in 20 sekund in Pavec, ki se je prebila na 8. mestu z zaostankom minute in 28 sekund, zelo dobro je tekla tudi Verbič, ki je končala na 13. mestu z zaostankom 2 minut in 31 sekund.

"Danes sem vesela, da mi je uspel malo boljši skok, ker je bila malce krajša tekaška tekma in so bili skoki zelo pomembni. Za skok sem zadovoljna, tekaško pa sem tudi oddelala zelo dobro. Jutri je še zadnja tekma in tudi tu se bomo borili," je po koncu dejala Volavšek, ki v skupni razvrstitvi zaseda 2. mesto, 40 točk za vodilno Nowak in 20 pred še eno Nemko, Nathalie Armbruster, Pavec je osma.

Vid Vrhovnik je bil 24. z 1:28 minute zaostanka. Foto: Vid Ponikvar

V moški konkurenci zmaga Nemca

Na moški preizkušnji je bil že po skokih najboljši Nemec Johannes Rydzek s 112.5 metri, Francoz Laurent Muhlethaler je zaostajal 20 sekund, Nemec David Mach pa že pol minute na 3. mestu. Vid Vrhovnik je bil 24. z 1:28 minute zaostanka, Jošt Juvan 26. s 6 sekundami zaostanka za Vrhovnikom, Gašper Brecl je na 28. mestu zaostajal še tri sekunde več, Erazem Stanonik pa je zaostajal skoraj 3 minute na 36. mestu.

Kombinatorci so pretekli štiri kroge, torej skupno 8 kilometrov. Brez težav je znova zmagal Rydzek, s četrtega je na drugo mesto pritekel njegov rojak Manuel Faisst, ki je zaostal 37 sekund, tretji je bil Muhlenthaler z zaostanko 39 sekund. Vrhovnik je zasedel 20. mesto, zaostal je 1:51 za zmagovalcem, Brecl je bil dve mesti, a 24 sekund za njim, Juvan je padel na 32. mestu, Stanonik pa je pridobil dve mesti za končno 34. mesto na predzadnji poletni tekmi velike nagrade.

