Velik uspeh slovenskih nordijskih kombinatorcev

Po skakalnem delu preizkušnje je slovenska četverica zasedala šesto mesto z zaostankom 46 sekund za vodilno Norveško. Na 4 x 3,3 km so nato Slovenci prikazali dobro tekaško predstavo in se s skupno najboljšim časom prebili vse do drugega mesta.

Na koncu so za 14,4 sekunde zaostali za Finsko, ki je po skokih zasedala drugo mesto s 13 sekundami zaostanka za Norveško. Bron so z zaostankom 23,2 sekunde osvojili Italijani, ki so bili po skokih tretji s 15 sekundami zaostanka za prvim mestom. Norvežani so na koncu zasedli peto mesto z zaostankom več kot minute za Finsko.

Slovenski upi se v domovino vračajo s tremi medaljami, že prihodnji teden pa bodo imeli novo priložnost za dokazovanje na domačem mladinskem svetovnem prvenstvu v Planici, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

