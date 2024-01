Novi veliki uspeh mladih slovenskih upov

Gangwon v Južni Koreji je gostil posamični preizkušnji mladih kombinatorskih upov v sklopu mladinskih olimpijskih iger 2024. Na tekmi kombinatork sta se izkazali Teja Pavec in Tia Malovrh, ki sta zaostali le za prvakinjo Minjo Korhonen, so sporočili iz SZS.

Kombinatorke so se pomerile na štirikilometrski razdalji. Že po skakalnem delu preizkušnje je Teja Pavec zaostajala le za Finko Minjo Korhonen, 19 sekund, Tia Malovrh je bila četrta z zaostankom minute in ene sekunde, a le dve sekundi za tretjo Heto Hirvonen iz Finske. Na štirikilometrski razdalji Korhonenova ni dovolila presenečenja, tekmovalka, ki že ima izkušnje s svetovnega pokala, je na koncu zmagala s 47 sekundami prednosti pred Tejo Pavec. S tretjim časom teka se je do medalje prebila tudi Tia Malovrh, ki je za zmagovalko zaostala eno minuto in 11 sekund, za 15 sekund je prehitela Hirvonenovo.

Na tekmi kombinatorcev na šest kilometrov je zmagal Avstrijec Andreas Gfrerer, 24 sekund je zaostal Italijan Manuel Senoner, 45 pa Nemec Jonathan Graebert. Lovro Percl Seručnik je kot najboljši Slovenec zasedel 20. mesto, Aljaž Janhar pa je bil še štiri mesta za njim.

Mlade upe v Južni Koreji čaka še mešana preizkušnja.

