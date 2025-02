Nemško slavje v Seefeldu, bolezen razredčila slovenske vrste

Nemški nordijski kombinatorec Vinzenz Geiger je zmagal na tekmi svetovnega pokala v avstrijskem Seefeldu, za popolno nemško slavje je z zmago med kombinatorkami poskrbela Nathalie Armbruster. V slovenskem taboru je trojček tekem v Seefeldu dokončal le Gašper Brecl in bil 40.

Na tradicionalnem trojčku v Seefeldu je Brecl z zaostankom petih minut in 49,2 sekunde končal na 40. mestu. Vid Vrhovnik ni nastopil zaradi bolezni. Teja Pavec po 14. mestu po skokih nato na 7,5 km v teku zaradi viroze ni nastopila, že v soboto je tekmovanje zaključila prav tako obolela Ema Volavšek.

Vinzenz Geiger je bil prvič okronan za zmagovalca seefeldskega troboja. Nemec je zmagal v ciljnem sprintu na zadnji 12,5-kilometrski tekaški tekmi pred Norvežanoma Jarlom Magnusom Riiberjem in Jensom Luraasom Oftebrom.

Rekordni zmagovalec tekem svetovnega pokala Riiber je na progo vstopil s pol minute prednosti pred Avstrijcem Johannesom Lamparterjem. Še pozneje so začeli Finec Ilkka Herola (+39 sekund), Geiger (+41) in Oftebro (+58).

V četrtem krogu so štirje zasledovalci Riiberja dohiteli. V nadaljevanju je Lamparter opravil veliko dela v vodstvu, saj je napad začel 700 metrov pred ciljem. Vendar se je ta izjalovil, tekmeci so ga ujeli na spustu in mu preprečili, da bi stopil na zmagovalni oder.

Armbruster je zanesljivo zmagala med kombinatorkami. Devetnajstletnica je že v skoku dobila 53 sekund prednosti za 7,5 km tekaškega dela, na koncu je zmagala skoraj z minuto in pol prednosti. Za njo sta prišli v cilj Norvežanka Gyda Westvold Hansen in Japonka Haruka Kasai.

Svetovni pokal se bo prihodnji konec tedna nadaljeval v estonskem Otepääju.