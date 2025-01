Zmaga Norvežanoma, od Slovencev najboljša Ema Volavšek

Norvežana Jarl Magnus Riiber in Ida Marie Hagen sta zmagovalca prve od treh tekem svetovnega pokala nordijskih kombinatorcev v Seefeldu. Najboljša v svetovnem pokalu sta bil najhitrejša na tekmi s skupinskim startom.

Od Slovencev sta se do točk prebili le dekleti, Ema Volavšek je bila 13., Teja Pavec pa 17. Vid Vrhovnik je zasedel 43., Gašper Brecl pa 50. mesto.

Jarl Magnus Riiber, ki je pred časom napovedal, da se bo zaradi Chronove bolezni po koncu sezone poslovil od tekmovalnega športa, je prišel do svoje 77. zmage v karieri in četrte v sezoni. Tlakoval jo je na smučini, kjer je bil najhitrejši od treh Norvežanov na vrhu, po skoku pa je imel osem točk prednosti pred Avstrijcem Johannesom Lamparterjem in 8,2 točki pred rojakom Jensom Luraasom Oftebrojem.

V ženski konkurenci ostaja nepremagljiva Norvežanka Ida Marie Hagen. Dobila je že 11. zaporedno tekmo in sedmo letos. Najhitrejša je bila na petkilometrskem teku, z odličnim skokom jo je sicer izzvala rojakinja Gyda Westvold Hansen, kateri pa je vseeno zmanjkalo 4,3 točke, da bi lahko končala prevlado kolegice. Tretje mesto je zasedla Nemka Nathalie Armbruster.

Ema Volavšek je bila po teku sedma, skok pa ji ni najbolj uspel, tako da je padla na 13. mesto. Obratno je bilo pri Teji Pavec, ki je bila po teku 23., z 11. dosežkom na skakalnici pa se je prebila na 17. mesto.