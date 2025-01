Riiber je poudaril, da gre pri odločitvi predvsem za zdravstveni vidik, saj so ga bolezni in poškodbe spremljale dlje časa in tako se je odločil, da je dovolj. Poleg tega je bil med sezono tudi že v bolnišnici in povedal je, da preprosto ne uživa več v športu in da je najbolje, da konča zdaj, ko je še med najboljšimi.

Kljub vsem zdravstvenim težavam je namreč v aktualni sezoni končal vse tekme svetovnega pokala in zabeležil tudi dve zmagi. Njegova upokojitev po sezoni pa pomeni, da ga ne bomo videli prihodnje leto na zimskih olimpijskih igrah in da mu bo v karieri zmanjkala zgolj pika na i – posamična zlata kolajna z iger pod petimi krogi.

Riiber sicer ne bo edini norveški zimskošportni velikan, ki se bo poslovil po tej sezoni. Že prej sta slovo napovedala tudi biatlonska zvezdnika, brata Tarjei in Johannes Thingnes Boe.