Tia Malovrh in Maša Likozar Brankovič ponovno blesteli, prvi tudi skupna zmaga

V poljskem Ščirku so se ta konec tedna zbrali najboljši mladi nordijski kombinatorci in kombinatorke za tekme FESA alpskega pokala. Znova sta navdušili Tia Malovrh in Maša Likozar Brankovič, ki sta zmagali vsaka na eni tekmi, v konkurenci mladincev se je izkazal še Urban Zajec.