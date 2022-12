Odermatt v udobnem vodstvu, Kranjec bo edini Slovenec v finalu

Karavana tekmovalcev v alpskem smučanju se je po koncu severnoameriške turneje vrnila v Evropo, kjer se svetovni pokal nadaljuje s preizkušnjami v tehničnih disciplinah. Val d'Isere danes gosti veleslalom, v nedeljo bo tam še slalom.

Slovenska predstavnika sta pred 46 dnevi odlično odprla sezono. Žan Kranjec je na ledeniški uverturi nad Söldnom osvojil drugo mesto, zaostal je le za najboljšim veleslalomistom pretekle zime Marcom Odermattom, Štefan Hadalin pa se je v beli cirkus po polletni odsotnosti vrnil z devetim mestom. Po 27 letih sta bila spet dva Slovenca del veleslalomske deseterice na tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju.

Marco Odermatt je najbolje opravil s prvo progo. Foto: Guliverimage Tokrat slovenski izkupiček ne bo tako dober. V finalu bo nastopil le Kranjec, ki je na prvi progi nabral +1,87 zaostanka za Odermatom, kar zadostuje za 11. mesto. Drugi slovenski predstavnik Hadalin pa je ciljno črto prečkal s +4.03 zaostanka, kar je bilo preveč za finalno vstopnico.

Švicar Odermatt je po polovici v dobrem položaju za drugo veleslalomsko zmago sezone. Pred najbližjim zasledovalcem Avstrijcem Manuelom Fellerjem ima slabe pol sekunde prednosti, tretji Alexander Schmid zaostaja že +1.19.

Finalna vožnja z najboljšo 30-erico se bo začela 12.30.

Veleslalom (m), Val d'Isere:

Marco Odermatt Foto: Reuters V Val d'Iseru je bil do zdaj trikrat v najboljši deseterici, lani je bil deseti, leta 2018 deveti in leto pred tem sedmi. Kranjec je še bolj lačen novih vrhunskih uvrstitev po osvojenem olimpijskem srebru na letošnjih igrah na Kitajskem. Ima štartno številko pet. Prvi favorit tekme bo Odermatt, ki si je v petek zvečer izžrebal štartno številko ena. Za njim so po zmagi v Söldnu odlični nastopi tudi v hitrih disciplinah v Severni Ameriki. Na superveleslalomu v Lake Louisu je zmagal, na smuku in superveleslalomu v Beaver Creeku pa je zaostal zgolj za Aleksandrom Aamodtom Kildejem.