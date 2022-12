Kranjec s številko pet po desete stopničke v karieri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovni pokal v alpskem smučanju se nadaljuje z drugo in tretjo tekmo smučarjev v tehničnih disciplinah. Žan Kranjec, drugi iz Söldna, bo na sobotnem veleslalomu v Val d`Iseru štartal s številko pet. Lovil bo svoje desete veleslalomske stopničke. Prva vožnja se začne ob 9.30, finalna pa ob 12.30.

Karavana tekmovalcev v alpskem smučanju se je po koncu severnoameriške turneje vrnila v Evropo, kjer se bo svetovni pokal nadaljeval s preizkušnjami v tehničnih disciplinah. V Val d'Iseru v Franciji bo najprej veleslalom, v nedeljo še slalom. Slovenska predstavnika sta pred 46 dnevi odlično odprla sezono. Žan Kranjec je na ledeniški uverturi nad Söldnom osvojil drugo mesto, zaostal je le za najboljšim veleslalomistom minule zime Marcom Odermattom. V prvi deseterici pa je bil tudi Štefan Hadalin, ki se je v beli cirkus po polletni odsotnosti vrnil z devetim mestom. Po 27 letih sta bila spet dva Slovenca del veleslalomske deseterice na tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju.

Kranjec bo v Val d'Iseru lovil deseto uvrstitev med najboljše tri v svetovnem pokalu. Prav vseh deset uvrstitev na stopničke je zbral v veleslalomu. Od Slovencev sta na veleslalomih večkrat stali na zmagovalnem odru le izjemni Tina Maze, 28-krat, in Mateja Svet, 14-krat. Tekmovalec iz Bukovice pri Vodicah, ki je 15. novembra dopolnil 30 let, je doslej dvakrat zmagal, prvič se je zavihtel na vrh pred štirimi leti na veleslalomu v Saalbach/Hinterglemmu, januarja 2020 pa je osvojil tudi veleslalom v Adelbodnu.

Marco Odermatt Foto: Reuters V Val d'Iseru je bil doslej trikrat v najboljši deseterici, lani je bil deseti, leta 2018 deveti in leto pred tem sedmi. Kranjec je še bolj lačen novih vrhunskih uvrstitev po osvojenem olimpijskem srebru na letošnjih igrah na Kitajskem. Ima štartno številko pet. Prvi favorit tekme bo Odermatt, ki si je v petek zvečer izžrebal štartno številko ena. Za njim so po zmagi v Söldnu odlični nastopi tudi v hitrih disciplinah v Severni Ameriki. Na superveleslalomu v Lake Louisu je zmagal, na smuku in superveleslalomu v Beaver Creeku pa je zaostal zgolj za Aleksandrom Aamodtom Kildejem.