Bucikova ima z veleslalomom neporavnane račune

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarji so v Val d'Iseru, smučarke pa v veleslalomu tekmujejo v Sestrieru. Prva vožnja se začne ob 10.30, finalna tri ure pozneje. Kot 22. se bo iz štartne hišice pognala Ana Bucik, Neja Dvornik pa kot 50.

Mikaela Shiffrin Foto: Guliver Image Alpske smučarke so se po vrnitvi iz Severne Amerike najprej ustavile v Italiji v Sestrieru. Na sobotnem veleslalomu in nedeljskem slalomu tekmujeta dve Slovenki: Ana Bucik in Neja Dvornik.

Slovenki sta veliki veleslalomski dolžnici. V Killingtonu se Neja Dvornik ni uvrstila v finale, Ana Bucik pa je zdrsnila po progi v finalu in ostala brez uvrstitve po devetem mestu v prvi vožnji. Slalomska forma obeh ni vprašljiva. Bucikova je novembra na vseh treh slalomih osvojila točke s šestim, 13. in sedmim mestom. Dvornikova pa je bila 23., 15. in 19.

Veleslalom (ž), Sestriere:

V Sestrieru bo nastopila tudi vodilna v svetovnem pokalu Mikaela Shiffrin. V soboto štarta kot tretja. Američanka je zmagala na obeh slalomih v Leviju, na domačem terenu v Killingtonu pa je bila druga. Zmago sta si razdelili Švedinja Anna Swenn Larsson in Švicarka Wendy Holdener. Švicarka Lara Gut-Behrami pa je dan prej zmagala na veleslalomu, na katerem se je Shiffrinova morala zadovoljiti s skromnim 13. mestom. Shiffrinova je po zanjo slabšem Killingtonu izpustila oba smuka in superveleslalom v Lake Louisu, namesto tega je dala prednost treningom slaloma in veleslaloma.