Prvi superveleslalom sezone s slovenskim kvartetom

Francosko smučarsko središče Val d'Isere je prizorišče prvih dveh tekem v hitrih disciplinah v letošnjem svetovnem pokalu alpskih smučarjev. Sobota prinaša superveleslalomsko preizkušnjo, na kateri bo slovenske barve branila četverica Klemen Kosi, Boštjan Kline, Miha Hrobat in Martin Čater. Tekma se bo začela ob 10.30.

Prvi super G sezone bo odprl Švicar Marco Odermatt, na prvi slovenski nastop pa bo treba počakati do štartne številke 25, s katero se bo na progo podal Klemen Kosi. Takoj za njim, s štartnima številkama 26 in 27 bosta štartala še Boštjan Kline in Miha Hrobat, Martin Čater, najhitrejši slovenski tekmovalec na petkovem drugem treningu smuka, pa ima štartno številko 40.

Tekma se bo začela ob 10.30, prijavljenih je 58 tekmovalcev.

Val d'Isere, superveleslalom, štartna lista:

