V Švici na tekmah zimskih športov spet dobrodošli gledalci

Ti pogoji so v veljavi že za številne tekme svetovnega pokala pod okriljem Mednarodne smučarske zveze, povzema APA.

Švicarska zveza je ob tem sporočila, da bodo v prihajajoči sezoni odprli tudi "navijaške vasi", ki so bile v času pandemije pred dostopnostjo cepiv za prebivalstvo zaprte.

Dodali so še, da bodo tudi podelitve nagrad najboljšim znova javne, od števila okužb in precepljenosti pa bo odvisno, kako se bodo pravila in priporočila med sezono spreminjala, so še zapisali v izjavi za javnost.

