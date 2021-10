Na svetovnem pokalu v Söldnu tudi možnost cepljenja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju se bo tradicionalno začela oktobra, z veleslalomoma, ženskim in moškim, na ledeniku Rettenbach nad Söldnom. Kot je danes poročala avstrijska tiskovna agencija APA, bodo morebitnim zainteresiranim od 22. do 24. oktobra ob odprtju nove sezone ponudili možnost cepljenja za zaščito proti covidu-19.

"Vsako leto se na odprtju svetovnega pokala v Söldnu zbere na tisoče ljudi. Tam se bodo lahko cepili vsi ljudje z avstrijskim zdravstvenim zavarovanjem," je dejal zdravstveni direktor avstrijske zvezne dežele Tirolska Thomas Pollak.

Oblasti zvezne dežele na vzhodu Avstrije so pri tem sporočile, da so na Tirolskem cepili 69,6 odstotka prebivalstva, starejšega od dvanajst let.

Državni kombi za cepljenje se bo od naslednjega tedna zapeljal v izbrane šole v Innsbrucku in okolici, posredovane pa bodo informacije o možnostih cepljenja v bližini.

Lani so ob odprtju sezone v Söldnu in okolici veljala posebna pravili z omejitvami ter varni mehurčki.

