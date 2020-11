V izločilni del tudi Tina Robnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Meta Hrovat se ni uvrstila v top 16, a bo vseeno prišla do točk

Za smučarkami v Lechu so kvalifikacije edine paralelne tekme v tej sezoni svetovnega pokala. Po nekoliko spremenjenem tekmovalnem formatu se je v izločilni del, ki se bo začel ob 17.45, od 63 smučark skozi kvalifikacijsko sito prebila šestnajsterica.

Med njimi tudi ena Slovenka, in sicer Tina Robnik, ki je bila po devetem času na modri in 12. na rdeči progi skupno deseta. V osmini finala jo kot tekmica čaka Norvežanka Thea Louise Stjermesund.

Do točk svetovnega pokala bo prišla tudi Meta Hrovat, ki je bila 21., osmino finala pa je zgrešila za enajst stotink sekunde. Brez popoldanskega nastopa in tudi točk svetovnega pokala pa ostajajo Neja Dvornik (32.), Ana Bucik (43.) in Maruša Ferk (51.).

Najboljša v kvalifikacijah je bila sicer Švicarka Lara Gut-Behrami. Za zmago pa se bosta borili tudi vodilna smučarka svetovnega pokala Petra Vlhova (3.) in zadnja dobitnica velikega globusa Federica Brignone (11.), medtem ko pa Mikaela Shiffrin ni pripotovala v Lech.

Osrednji del tekme bo potekal po izločitveni formuli, pri čemer bosta neposredna tekmeca nastopila dvakrat, enkrat na rdeči in drugič na modri progi. V pravilih je tudi izrecno navedeno, da morajo tekmovalci nastopiti z veleslalomskimi smučmi, razdalja med vrati pa mora biti med 16 in 20 metri.