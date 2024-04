Kajakaška zveza Slovenije dobila dve tekmovanji v naslednjih letih

Kot so sporočili iz KZS, bo Tacen, ki bo letos med 15. in 19. majem gostil člansko evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah, že prej pa mu je bila tudi zaupana organizacija svetovnega pokala v prihodnjem letu, eno izmed prizorišč tekem za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah še v sezoni 2026.

Še eno veliko tekmovanje so člani upravnega odbora ICF podelili slovenski zvezi, in sicer organizacijo svetovnega prvenstva v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. To bo potekalo v Solkanu leta 2025. Prav tako v letu 2025 bo Solkan gostil še eno veliko tekmovanje - evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane.

V okviru sestanka je upravni odbor potrdil določene spremembe v tekmovalnih pravilih. Med zanimivejšimi spremembami je nova tekma za kolajne. V kajakaškem krosu bodo po novem kolajne podelili tudi najboljšim v dosedanjih kvalifikacijskih vožnjah na čas, to pravilo bo v veljavi na ICF-tekmovanjih tretje ravni.

Od sezone 2025 dalje bodo opazne spremembe v tekmovalnih pravilih v slalomu na divjih vodah. Na tekmah svetovnega pokala bo iz ene kvalifikacijske vožnje v finale napredovalo najhitrejših 12 tekmovalcev, na svetovnih prvenstvih pa bo iz ene kvalifikacijske vožnje v polfinale napredovalo 30 najhitrejših tekmovalcev, ki se bodo nato potegovali za eno izmed 12 mest v finalu.

