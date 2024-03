Slovenec s priprav: Živimo za električno ograjo #video

Anže Urankar, aktualni svetovni in evropski prvak v spustu na divjih vodah v sprintu, trenutno trenira v Južni Afriki. Njegovi cilji letos so nekoliko drugačni, ker se bo prvič resno preizkusil tudi v mirnih vodah in lovil kvoto za olimpijske igre. Med pripravami v prostem času, ki ga večinoma preživi za električno ograjo, ustvarja zanimive in dih jemajoče posnetke.

Kajakaš Anže Urankar je lani "eksplodiral", ko je osvojil naslov svetovnega in evropskega prvaka, presenetljivo dobro se je izkazal tudi na mirnih vodah, ko je na evropskih igrah zasedel peto mesto ter s tem presenetil sebe in tudi vse tekmece. Če je pred meseci še govoril, da v mirnih vodah nima resnih ambicij, se je to spremenilo. Z Rokom Šmitom se bosta preizkusila v olimpijskih kvalifikacijah, a prej bosta morala priti še čez sito slovenskih izbirnih tekem.

Želel bi si kakšno stopinjo manj, a se ne pritožuje

Anže v Južni Afriki že tri tedne pridobiva kilometre in s pripravami ne bi mogel biti bolj zadovoljen, saj jim razmere zelo dobro služijo. Sem ter tja bi si želel kakšno stopinjo manj, a se tudi nad tem ne more pritoževati. Čeprav ni najbolj jutranji človek, brez težav opravlja jutranje treninge.

"Tukaj je že zelo hitro svetlo in zjutraj ni težko narediti dobrega treninga. Ponavadi imamo zjutraj ogrevalno veslanje, dopoldne sledi zahteven trening, popoldne imamo še eno veslanje in včasih še fitnes. Je kar naporno, ampak dokler se trudiš, ne čutiš toliko utrujenosti. Potem pride za teboj."

Domačini jim odsvetujejo hoditi kamorkoli ven

Že lani je treniral v Južni Afriki. Cenovno je namreč tam veliko ugodnejše, kot če bi treniral v Evropi, kjer je lahko tudi do dvakrat dražje. Po treningih nima veliko za početi, saj zaradi tamkajšnjih nepredvidljivih razmer živijo, kot se je sam izrazil, za električno ograjo. A to mu do neke mere ustreza, saj se lahko povsem posveti veslanju.

Priznal je, da je zunaj njihovega bivanja malce nevarno in ni priporočljivo, da hodijo ven. Občasno gredo v mesto, a tudi tam ni veliko za početi. "Ko smo šli v Johannesburg, smo videli veliko narkomanov. Občutek je nekoliko nenavaden, ampak nismo imeli slabe izkušnje. Že domačini so nam odsvetovali kamorkoli hoditi in potem smo zaradi tega bolj previdni. Tukaj, kjer treniramo, nimamo nobenih težav."

Anže Urankar zadnje mesece trenira samo v čolnu za mirne vode. Foto: Bojan Puhek

Ne samo zaradi olimpijskih iger

Sedemindvajsetletni ljubljanski kajakaš nam je v lanskem intervjuju razlagal, da nima resnejših ambicij v kajaku na mirnih vodah, a zdaj že vse od lanske jeseni sedi samo v čolnu za mirne vode in bo v njem vztrajal vse do junija. Odkrito priznava, da se je letos prvič resno lotil treningov na mirnih vodah. A to še ne pomeni, da nima ambicij v sprintu na divjih vodah, ko je lani dominiral na svetovnem in evropskem prvenstvu.

"Da, to je prvo leto. Predvsem je to, da imamo sezono na divjih vodah zelo pozno in potrebujem še drug cilj. Težko je trenirati do avgusta brez pravih tekem. Zato mi ustreza, da imam še vmesni cilj. Ne bom rekel, da je to samo zaradi olimpijskih iger, ampak tudi zaradi tega, ker vem, da mi bo ta priprava pomagala tudi za spust na divjih vodah," pove član ljubljanskega kluba in med drugim razkrije, kakšne ima ambicije v mirnih vodah.

"Z Rokom Šmitom bova poskusila v kajak dvosedu (K2) na 500 metrov. Konkurenca je zelo močna in tudi doma imava konkurenco, tako da bomo videli, kako bo na izbirnih tekmah. Vsekakor se resno pripravljamo."

Visoke ambicije ostajajo tudi na divjih vodah. Foto: Nina Jelenc

Na brzicah bi rad ubranil naslov svetovnega prvaka

Odločitev, da bosta s Šmitom tekmovala skupaj, je padla razmeroma pozno, zato jima še ni uspelo trenirati skupaj, prav tako priprave opravljata ločeno. Naš sogovornik je prepričan, da bo še dovolj časa za uveslavanje. In kakšni so njegovi cilji na divjih vodah, kjer je požel že veliko uspehov?

"Največji cilj je, da bi ubranil naslov svetovnega prvaka v sprintu. Sicer imam cilje tudi na posamičnih dirkah v mirnih vodah, sploh na razdalji na 200 metrov. Torej evropsko prvenstvo in tekme svetovnega pokala."

