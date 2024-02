Včasih se sprašuje, kaj jim ni jasno

Peter Kauzer, dolga leta eden najboljših kajakašev sveta, se vneto pripravlja na olimpijsko sezono. Štiridesetletni Hrastničan si je že lani zagotovil vstopnico za olimpijske igre v Parizu, ki bodo njegove že pete zapovrstjo. Srebrni olimpijec iz olimpijskih iger v Riu de Janeiru je ravnokar opravil s pripravami v Združenih arabskih emiratih, natančneje v Al Ainu, kjer je treniral pet tednov in pol. Kauzer je po dolgih letih tekmovanja na najvišji ravni spoznal, da ni nič narobe, če kakšno tekmo odpelje nekoliko slabše. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami pa ve, kako se najbolje pripraviti na najpomembnejšo tekmo sezone. Te dni ga čaka tudi velika sprememba v zasebnem življenju, potem ko se z družino preselijo v nov dom.

Kako so potekale priprave?

Zadovoljen sem. Vse, kar sem imel v načrtu, sem naredil. Pogoji so bil odlični, le en dan, ko je močno padal dež, je bila proga zaprta. Imel sem srečo, da sem imel takrat ravno prost dan. V bistvu je vse potekalo tako, kot je moralo.

Foto: www.alesfevzer.com Kaj je bil največji poudarek na teh pripravah?

Pridobivanje kilometrov in kakovost izvedbe treninga. Ni šlo samo za to, da bi veslal in ne bi gledal na napake. Z dobrimi vožnjami in čim manj tehničnimi napakami sem vseskozi poskušal držati stalen ritem.

Ste še s kom trenirali na pripravah?

Zadnjih nekaj let tukaj trenirava z Benijem (Benjamin Savšek, op. a.). Opravil sem trening z Britanci, Avstrijci in tudi s Poljaki. Družba je bila kar v redu, ampak sam pri sebi sem vedel, kaj moram narediti.

Se vam je tudi tokrat pridružil oče?

Zadnja dva tedna se mi je pridružil, kar je pri naju v navadi.

Kako je pri vaših letih z regeneracijo, verjetno morate bolj paziti na to. Kako je šlo na pripravah?

Moj način veslanja je takšen, da na progi ne razmetavam z energijo. To se mi ni dogajalo pri 20. letih in se mi tudi danes pri 40. letih ne. Če si utrujen, skrajšaš trening ali kaj podobnega. Logično je, da sem na koncu priprav utrujen, ker pet tednov in pol trenirati na vso moč pusti posledice. A tudi zaradi tega greš na priprave, da narediš več kot doma. Če ne pogledam v svoj potni list, se ne počutim nič manj sposobnega.

Peter Kauzer starejši, oče in trener Petra Kauzerja Foto: www.alesfevzer.com

Koliko treningov sta naredila skupaj z Nolo, vašo hčerko?

Veslala je na koncu proge. Skozi glavni del proge ji nisem dovolil, ker je premočan tok. Nima smisla, da bi se poškodovala … Veslala je skoraj vsak dan. Dokler ni prišel moj oče, sva skupaj veslala po mojem treningu. Ko je prišel oče, se je z njim pogovarjala (smeh, op. a.).

Kakšni so vaši načrti po opravljenih pripravah?

Selitev (smeh, op. a.) V sredo pridem domov in do ponedeljka si bom vzel prosto, ker se bomo selili. Ravno brez treninga ne bom, ampak bom šel za kakšne pol ure veslat ali teč. Od ponedeljka dalje bom normalno treniral. Desetega marca pa že za en teden potujemo v Pariz.

Veliko ljudi je mislilo, da bom šel na priprave v Avstralijo, ampak sem načrtoval priprave malo drugače. Bil sem nekoliko dlje časa doma, ker so bili v redu pogoji za treninge. V Al Ain sem šel, da čim več kilometrov naredim na divji vodi.

Peter Kauzer tudi v prihodnje ostaja v Hrastniku, saj se z družino seli v nov dom. Foto: osebni arhiv/Lana Kokl

Kam se selite, ostajate v Hrastniku?

Da, ostajam v Hrastniku. Tam mi nič ne manjka. Meni je v Hrastniku lepo. Komaj čakamo, ampak vem, da imamo še veliko dela s selitvijo, ampak to so sladke stvari. Pomembno je, da je vse več ali manj končano, ampak bo treba urediti še okolico.

Na koliko tekmah boste tekmovali v olimpijski sezoni, jih boste izbirali bolj selektivno?

Ne vem, kako je z uvodno tekmo v Tacnu, ki bi morala biti. Zdaj na progi delajo in je zaprta. Ne vidim razloga, da ne bi šel na vse tekme. Dobro je, da prideš v tekmovalni ritem in da ne samo treniraš. Po izbirnih tekmah bom videl, kako in kaj dalje. Šel bom na evropsko prvenstvo, skoraj zagotovo pa bom izpustil eno tekmo svetovnega pokala.

"Če tri ali štiri leta veslaš z enim modelom čolna, potem točno veš, kaj lahko od njega pričakuješ." Foto: www.alesfevzer.com

Ste pred olimpijsko sezono kaj spreminjali vašo opremo?

Čoln in druga oprema ostajata enaka. Zadnjih nekaj sezon se mi ne da več ukvarjati s tem. Lani smo delali nov model, ampak potem sem se usedel v stari model čolna in ostal kar v njem. Če tri ali štiri leta veslaš z enim modelom čolna, potem točno veš, kaj lahko od njega pričakuješ. Model čolna menjaš samo, če res vidiš občutno razliko. Sicer je bolje, da ostaneš v čolnu, ki ga imaš v mezincu.

Kako vam je sicer všeč olimpijska proga v Parizu?

Bolj se sprašujem, kaj jim ni jasno, ko projektirajo proge. Proge so vse slabše in manj zahtevne. Če bo šel trend v to smer, bodo nazadnje veslali na mirni vodi. Zadnja proga, ki je bila dobra in zahtevna, je bila v Londonu leta 2012. V Riu de Janeiru je bila malo mirnejša, ampak če pogledam danes, je bila proga v redu. Ne razumem, kaj razmišljajo, ko projektirajo novo progo. Menim, da mora biti olimpijska proga takšna, da zajeme vse spektre kajakaštva. Torej ne samo to, kdo je močnejši, ampak tudi, kdo ima občutek za divjo vodo.

