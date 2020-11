Uvod v sezono Italijanki, Slovenke brez točk svetovnega pokala

Že po prvem strelskem nastopu je bilo jasno, da so točke danes nedosegljive za Polono Klemenčič, ki je zgrešila tri strele, Lea Einfalt jih je toliko zadela, mlada Nina Zadravec pa je zgrešila en strel.

Po drugem streljanju so vse tri naše imele po tri zgrešene strele, Zadravčeva je nato zgrešila še enkrat, s po štirimi zgrešenimi streli sta proti cilju odtekli Klemenčičeva in Einfaltova.

Z zaostankom 6:58 minut je Einfaltova končala na 77. mestu, Klemenčičeva je zaostala 7:16 minut in je bila 81., Zadravčeva pa je s skupno sedmimi zgrešenimi streli končala na 97. mestu z zaostankom 11:49 minut.

Biathlon is back -- but the women's yellow bib remains on familiar shoulders! 🟨 😉#KON20



🥇 Dorothea Wierer @Fisiofficial 🇮🇹

🥈 Denise Herrmann @skiverband 🇩🇪

🥉 @JSkottheim @SWEOlympic 🇸🇪



You can rewatch the women's Individual on https://t.co/bk5aBBso9Q