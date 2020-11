Točke, točke, točke!

Medtem ko se moški del slovenske biatlonske reprezentance v tej sezoni spogleduje z zelo ambicioznimi cilji in vodstvo izbrane vrste upa, da bi lahko prvi zvezdnik Jakov Fak na februarskem svetovnem prvenstvu na Pokljuki posegel tudi po medalji, si dekleta želijo predvsem nabiranja točk. "Dekleta so vsako leto starejša, a še vedno je to mlada ekipa, ki si nabira izkušnje. Vseeno imamo višje cilje kot lani," pravi trenerka Andreja Mali.

Vodstvo slovenske izbrane vrste ob koncu sezone pričakuje eno tekmovalko med 25 v svetovnem pokalu in dodatno kvoto, s katero bi lahko sestavili štafeto. "Pri dekletih želimo vsaj dvakrat do 30. mesta in da bi bili vsaj dve tekmovalki v točkah svetovnega pokala. Merimo tudi na visoko uvrstitev v pokalu narodov. Pri ženskah je cilj 20. mesto, kar nam prinese olimpijske kvote. To pomeni, da bi tudi dekleta na olimpijskih igrah lahko nastopila v polni postavi," je pred odhodom v Kontiolahti, kjer se bo jutri začela sezona svetovnega pokala, povedal vodja panoge Janez Ožbolt.

Točke so cilj na vsaki tekmi

Andreja mali: Dekleta so si med sabo konkurenčna, kar je pozitivna stvar. Borijo se med seboj, druga drugo tako potegnejo naprej. Foto: Prezlc Photography Trenerka ženske vrste Andreja Mali je na Finsko odpeljala Leo Einfalt, Polono Klemenčič, Nino Zadravec in Niko Vindišar. Na vsaki tekmi bo lahko nastopila le trojica Slovenk. "Dekleta so vsako leto starejša, a še vedno je to mlada ekipa, ki si nabira izkušnje. Vseeno imamo višje cilje kot lani. Štiri dekleta, ki odhajajo na tekme svetovnega pokala, so sposobna doseči točke na teh tekmah. To je tudi cilj vsake tekme. Če so tri na štartu, je cilj na vsaki tekmi uvrstitev med dobitnice točk," je samozavestno napovedala Malijeva in dodala: "Tudi na ekipni tekmi želim, da se približamo rezultatu med najboljšo dvanajsterico. Na koncu koncev pa se borimo, že tekmujemo za nastop na olimpijskih igrah, kamor želimo potovati kot ekipa."

Priprave so se kljub pandemiji novega koronavirusa nadaljevale po načrtu, kakšnih zadržkov pred prvimi tekmami tako ni, še pravi Malijeva: "Dekleta so si med sabo konkurenčna, kar je pozitivna stvar. Borijo se med seboj, druga drugo tako potegnejo naprej. Želimo si prvih tekem, da vidimo, kam spadamo."

V soboto bo na individualni tekmi slovenske barve zastopala trojica Lea Einfalt, Polona Klemenčič in Nika Vindišar, Nina Zadravec pa bo morala še počakati na svojo priložnost. Lani je edine točke svetovnega pokala osvojila Einfaltova, dekleta pa so odločena, da bo leto drugače.

Korak naprej

"Zagotovo si želim lanski rezultat še nadgraditi. Upam, da bom letos pokazala napredek in da bo šla moja pot naprej proti vrhu. Predvsem pa si želim zdravja in sproščeno začeti sezono, na prvih tekmah pa pokazati, da sem napredovala v primerjavi z lanskim letom," pravi Einfaltova.

"Lani sem želela točke, žal se to ni uresničilo. Letošnje želje so enake kot lanske, seveda so cilj čim boljši nastopi na Pokljuki," je bila redkobesedna Polončičeva, Vindišarjeva pa je dejala: " Lani sem videla, da na tekmah svetovnega pokala ni nič preveč drugače kot na mojih tekmah, zato grem v letošnjo sezono sproščeno, ko bom več priložnosti dobila na najvišji ravni. Počutim se veliko bolj prijetno, ker bo svetovno prvenstvo blizu mojega doma, saj vem, da je to zame varno okolje, kjer preživim veliko časa."

Foto: Prezlc Photography

Tudi Nina Zadravec je ambiciozna: "Letos bom prvič nastopala kot članica, napredek sem naredila na vseh področjih. Tako pri teku kot pri streljanju lahko pokažem bistveno več. Zdi pa se mi, da je najbolj pomembno to, da ostajam v svojem fokusu in da ne gledam na druge tekmice, da se ne obremenjujem z drugimi. Ravno to me ponavadi spravi iz ritma. Če bom vztrajala pri sebi in gledala, da sem jaz OK, lahko dosežem svoj najboljši rezultat."

Spored tekem v Kontiolahtiju: Sobota, 28. november:

11.00, posamična, 20 km (moški)

14.20, posamična, 15 km (ženske) Nedelja, 29. november:

10.30, šprint, 10 km (moški)

13.40, šprint, 7,5 km (ženske) Četrtek, 3. december:

13.30, šprint, 10 km (moški)

16.30, šprint, 7.5 km (ženske) Sobota, 5. december:

13.20, zasledovanje, 12,5 km (moški)

15.15, štafeta, 4 x 6 km (ženske) Nedelja, 6. december:

12.45, štafeta, 4 x 7,5 km (moški)

15.15, zasledovanje, 10 km (ženske)

