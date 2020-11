Biatlonci bodo prebili led brez okuženih v treh reprezentancah

Na Finskem so osamili okužene osebe s Covid-19 v ekipah Rusije, Latvije in Moldavije.

Testiranja pred začetkom svetovnega pokala v biatlonu v Kontiolahtiju so v treh reprezentancah potrdila pozitivne primere novega koronavirusa. Na Mednarodni biatlonski zvezi so potrdili, da so pozitivne primere zaznali v ekipah Rusije, Latvije in Moldavije, pri tem pa niso sporočili imen in števila okuženih.