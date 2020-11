Brez Slovakov, v karanteno Garaničev in Babikov, tudi Finska brez gledalcev

Tik pred sobotnim uvodom v biatlonsko sezono 2020/21 je novi koronavirus še enkrat dodobra spremenil načrte številnim reprezentancam in organizatorjem. Najbolj odmevno je dejstvo, da so se Finci v zadnjem trenutku odločili, da bodo tekme priredili brez gledalcev, čeprav je vse do četrtka veljalo, da si prireditve lahko ogleda po 4500 ljudi.

Finci prireditve ne bi razprodali, saj manjkajo navijači iz Rusije, ki tradicionalno napolnijo Kontiolahti, vseeno pa so prodali več kot dva tisoč vstopnic. Za odločitev so soodgovorne oblasti, saj so v Severni Kareliji prepovedale množične javne prireditve.

Z odpovedjo izgublja biatlon v celoti. Kontiolahti bo tekme gostil tudi prihodnji teden, brez gledalcev bosta nato potekali še naslednji prednovoletni prireditvi v avstrijskem Hochfilznu in nemški ponovoletni v Oberhofu. Italijanska Anterselva, generalka pred SP na Pokljuki, si želi na tekmovanje povabiti vsaj 500 najpomembnejših gostov, a je zdravstvena slika v povezavi s pandemijo novega koronavirusa na Južnem Tirolskem trenutno zelo slaba.

Obisk gledalcev na Finskem bi bil zato lahko zelo pomemben test za slovenske prireditelje svetovnega prvenstva v februarju na Pokljuki (9.−21. 2.), kjer si zaenkrat še vedno želijo vsaj tri tisoč gledalcev. Odločitev o tem bo najbrž znana v začetku decembra.

Niso le zapleti z gledalci

A ne le zapleti z gledalci. Iz ruskega tabora so potrdili, da sta okužena 29-letni Anton Babikov in 32-letni Jevgenij Garaničev, zato ju v uvodu v soboto in nedeljo ne bo na tekmi. S koronavirusom se je okužila tudi slovaška reprezentanca, ki bo prav tako manjkala na sobotni individualni tekmi in na nedeljskem sprintu.

Odločitve o nastopu Latvijcev, Moldavcev in Romunov, pri katerih so prav tako dobili pozitivne teste, še ni. Jasno pa je, da bodo na osnovi odločitve zdravstvenih ustanov na Finskem na tekmi lahko nastopili francoski tekmovalci in tekmovalke, pa čeprav se tudi Francozi spopadajo z okužbami.

V slovenskem taboru so imeli srečo, saj so se na pripravah v avstrijskem Ramsauu okužili Miha Dovžan, Alex Cisar in Rok Tršan, a vsi pravočasno okrevali, v vodstvu reprezentance upajo, da so po preboleli bolezni vsaj nekaj mesecev tudi imuni na novo okužbo.