Trojček Riiberja v Seefeldu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekme nordijskih kombinatorcev v letošnji sezoni so enolične kot že dolgo ne. Na vrhu so vedno isti tekmovalci, praktično nepremagljiv pa je Norvežan Jarl Magnus Riiber, ki ima po 13 tekmah že 11 zmag. Trojček zmag je zabeležil tudi v Seefeldu, kjer se mu v treh dneh nihče ni resneje približal.

Njegova najbližja zasledovalca sta bila danes tako kot v petek in soboto rojak Joergen Grabaak in Nemec Vinzenz Geiger. Tokrat je oba premagal za več kot 50 sekund.

Riiber bi si teoretično zmago v svetovnem pokalu zagotovil že naslednji vikend v Otepääju, a si je ne bo, saj so tekmi v Estoniji zaradi pomanjkanja snega že odpovedali. Tako bosta naslednji tekmi čez 14 dni v norveškem Trondheimu (22. in 23. februar).

V Seefeldu ni bilo slovenskih predstavnikov.

Izidi:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 36:00,3 (1. po skoku/25. v teku)

2. Joergen Grabaak (Nor) + 50,2 (4./9.)

3. Vinzenz Geiger (Nem) 50,6 (2./10.)

4. Jens Luraas Oftebro (Nor) 1:06,1 (5./15.)

5. Eric Frenzel (Nem) 1:17,7 (7./6.)

6. Ilkka Herola (Fin) 1:18,9 (8./4.)

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Jarl Magnus Riiber 1260

2. Joergen Grabaak (Nor) 851

3. Vinzenz Geiger (Nem) 785

4. Jens Luraas Ofebro (Nor) 606

5. Fabian Riessle (Nem) 492

6. Espen Bjoernstad (Nor) 482