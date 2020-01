Norvežan znova zmagal

Med prvo sedmerico je bilo sicer kar pet Norvežanov, četrti je bil Espen Bjoernstad, peti Jens Luraas Oftebro, sedmi pa Harald Johnas Riiber. Slovenci niso nastopili.

V skupnem seštevku ima Jarl Magnus Riiber 1010 točk, sledi mu Grabaak s 651.

Seefeld bo ta konec tedna gostil še dve tekmi.

Izidi:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 11:35,5

2. Vinzenz Geiger (Nem) + 44,3

3. Joergen Graabak (Nor) 44,5

4. Espen Bjoernstad (Nor) 47,5

5. Jens Luraass Oftebro (Nor) 50,6

...



Skupno:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 1010

2. Joergen Graabak (Nor) 651

3. Vinzenz Geiger (Nem) 635

4. Jens Luraas Oftebro (Nor) 486

5. Fabian Riessle (Nem) 429

...