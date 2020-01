Nordijski kombinatorci brez tekem v Estoniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je sporočila, da bosta odpadli tekmi nordijskih kombinatorcev za svetovni pokal v estonskem Otepääju. Razlog za odpoved tekem, ki bi morali biti 8. in 9. februarja, so pretoplo vreme in trenutne neustrezne snežne razmere.