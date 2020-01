Aleš znova odličen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aleš ima za seboj odličen uvod v sezono. Na tretji tekmi za svetovni pokal je še drugič stopil na oder za zmagovalce, znova je bil drugi. V slabih vremenskih pogojih je nastopil zanesljivo in premoč priznal zgolj Matterju.

"Zaradi novozapadlega snega in slabe vidljivosti je bila današnja tekma dolgo pod vprašajem. Na koncu smo se odločili, da jo izpeljemo in uspel mi je še en super rezultat. Snežna podlaga je bila zelo mehka in tudi vidljivost je bila slaba. Danes se pretirano tveganje ni izplačalo. Izšlo se je le zmagovalcu, ki je dobro odpeljal tvegano vožnjo. Sam sem odpeljal čisto vožnjo brez večjih napak, a jutri bo potrebno veliko več tvegati. Tekem je še dovolj, na vsaki pa bom dal vse od sebe," je po tekmi povedal Aleš.

Matterju in Alešu je družbo na odru za zmagovalce delal še en Švicar Romain Beney.

Katarina Malenšek je popravila svoj letošnji najboljši rezultat. Tekmo v klasiku je končala na 14. mestu, znova je zmagala Nemka Johanna Holzmann. Za njo sta se uvrstili Švicarki Amelie Wenger-Reymond in Beatrice Zimmermann.

