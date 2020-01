Aleš na drugem sprintu v Švici sedmi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po zelo dobro odpeljani prvi vožnji, ko je bil na drugem mestu, je v drugi Aleš napadel zmago, a ga je večja napaka v spodnjem delu proge potisnila na končno sedmo mesto.

"Prva vožnja mi je dobro uspela, a sem se zavedal, da imam še nekaj rezerv predvsem v spodnjem delu in v drugi vožnji sem si želel tudi napasti zmago. Nekoliko več sem tvegal, bil sem dobro na poti, potem pa sem tri vrata pred obratom izgubil oporo na smuči. Prejel sem štiri kazenske sekunde in napaka mi je tudi tako vzela veliko časa. Veseli me, da sem na obeh tekmah pokazal, da sem sposoben boriti se za zmago," je po drugi tekmi dejal najboljši slovenski telemark smučar.

Dayerju sta družbo na odru za zmagovalce delala še rojaka Stefan Matter in Nicolas Michel.

Na drugi tekmi v Franciji je uvrstitev s prve tekme za eno mesto popravila tudi Katarina Malenšek, ki je bila danes 18. Zmagala je Nemka Johanna Holzmann pred Švicarko Amelie Wenger-Reymond in Britanko Jasmin Taylor.

