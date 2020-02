Jubilejna zmaga Riiberja v sezoni

Norvežan Jarl Magnus Riiber je dobil tudi drugo tekmo svetovnega pokala nordijskih kombinatorcev v avstrijskem Seefeldu. Za Riiberja je to že jubilejna deseta zmaga v letošnji sezoni, v kateri je bil poražen le dvakrat in je v svetovnem pokalu izgubil vsega 40 točk.

Riiber je bil najboljši že po skoku, po desetih kilometrih teka pa je imel kar minuto in sedem sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem.

Tudi tokrat je bil to njegov rojak Joerghen Grabaaak, sicer najboljši v teku, tretje mesto pa je zasedel Nemec Vinzenz Geiger.

Slovenskih tekmovalcev v Seefeldu ni in jih ne bo tudi na nedeljski preizkušnji.

Izidi:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 23:28,3 (1. po skoku/17. v teku)

2. Joergen Grabaak (Nor) + 1:07,0 (7./1.)

3. Vinzenz Geiger (Nem) 1:09,5 (6./4.)

4. Eric Frenzel (Nem) 1:17,8 (3./15.)

5. Espen Bjoernstad (Nor) 1:26,7 (5./20.)

6. Jens Luraas Oftebro (Nor) 1:28,7 (2./32.)

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Jens Magnus Riiber (Nor) 1060

2. Joergen Grabaak (Nor) 691

3. Vinzenz Geiger (Nem) 665

4. Jens Luraas Oftebro (Nor) 506

5. Fasbian Riessle (Nem) 440