Riiber najboljši tudi v Oberstdorfu

Norvežan Jens Luraas Oftebro je za rojakom Jarlom Magnusom Riiberjem zaostal šest sekund. Z osmimi sekundami zaostanka je bil tretji Avstrijec Franz-Josef Rehrl.

Slovenci v Oberstdorfu niso nastopili.

Izidi:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 26:30,7 (2. po skoku/26. v teku)

2. Jens Luraas Oftebro (Nor) + 6,0 (1./31.)

3. Franz-Josef Rehrl (Avt) 8,9 (3./19.)

4. Joergen Grabaak (Nor) 43,8 (14./12.)

5. Fabian Riessle (Nem) 44,7 (16./9.)

6. Martin Fritz (Avt) 45,4 (9./21.)

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 960

2. Joergen Grabaak (Nor) 621

3. Vinzenz Geiger (Nem) 595

4. Jens Luraas Oftebro (Nor) 463

5. Fabian Riessle (Nem) 423

6. Espen Bjoernstad (Nor) 376