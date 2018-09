Tragična nesreča nekdanjega kranjskogorskega junaka

Pred dobrimi sedmimi leti je bil Reinhard Tritscher ob 50. obletnici pokala Vitranc poseben gost kranjskogorskih organizatorjev, ki so skušali zbrati vse zmagovalce podkorenskih tekem svetovnega pokala. Prav v prihajajoči zimi bo minilo 50 let od njegove kranjskogorske veleslalomske zmage, ki jo je na stopničkah slavil v družbi rojakov Alfreda Matta in Franza Digruberja. A obletnice ne bo dočakal, saj je v četrtek umrl v planinski nezgodi na domačem Dachsteinu.

Reinhard Tritscher (5. 8. 1946 - 20. 9. 2018) Foto: Sportida Avstrijski mediji so sprva poročali o pogrešanem planincu, ki so ga iskali s helikoptersko akcijo in ga našli mrtvega. Izkazalo se je, da je bil mož, ki jo omahnil v dolino, 72-letni Reinhard Tritscher iz bližnjega Ramsaua, nekdanji olimpijec, ki se je v zadnjih letih ukvarjal s turizmom.

Tritscher je v svetovnem pokalu nastopal v 60. in 70. letih preteklega stoletja, sprva predvsem v slalomu in veleslalomu, nato pa celo v smuku. V sezoni 1968/69 je bil tretji smučar v skupnem seštevku svetovnega pokala in drugi v veleslalomski razvrstitvi. Osemkrat je stal na stopničkah za zmagovalce svetovnega pokala, od tega štirikrat na najvišji. Ob Kranjski Gori so bila njegova srečna prizorišča še Val d'Isere, Wengen in Squaw Valley.